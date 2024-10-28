Назвали нового радника міністра культури зі стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці

Виконавчий директор громадської організації "Інститут постінформаційного суспільства" та ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін став новим радником у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

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Цю інформацію він підтвердив виданню "Детектор медіа".

Золотухін став радником міністра зі стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці. Наказ у міністерстві вже підписали.

"Ключовим для мене зараз є підтримка роботи профільного заступника міністра, якого мають призначити, забезпечення максимально можливої інтеграції роботи в сфері страткому з діяльністю організацій громадянського суспільства та робота в сфері аналізу цільових аудиторій, що за межами України.

Щоб не повторювати старі помилки, думаю, що необхідно зберегти усі напрацьовані практики, але водночас забезпечити їх інституалізацію досягнення синергетичних ефектів у роботі", – наголосив новий радник.

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Дмитро Золотухін – медіаексперт, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

З 2015 по 2017 рік був радником міністра інформаційної політики України з питань інформаційної безпеки. В цей час створив ГО "Інститут постінформаційного суспільства".

Протягом 2017-2019 років працював заступником міністра інформаційної політики України.

Створив всеукраїнський освітній проєкт з пошуку та обробки інформації "OSINT Academy". Також був редактором видання "Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018" про російські методи пропаганди.

Про переформатування Міністерства культури

Раніше, 22 жовтня, Кабінет міністрів України призначив Андрія Наджоса заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

На початку вересня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики отримало нову назву – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Очільником оновленого Міністерства став кадровий дипломат Микола Точицький.

У 2021 році був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року – тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією УП, Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин.

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тараса Шевченка. Він став заступником міністра культури та інформаційної політики у серпні 2020 року. 28 червня 2022 року – заступником міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції.

Натомість уряд призначив Олега Куроченка державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Новий держсекретар у 2017 році працював у державній компанії "Укрспецекспорт" – спочатку заступником керівника служби, а потім головним спеціалістом.

У 2023 році працював у Міністерстві закордонних справ: начальником відділу військово-технічного співробітництва та експортного контролю департаменту міжнародної безпеки та начальником відділу з питань заборони біологічної та хімічної зброї Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва.