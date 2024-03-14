Оголошено фіналістів премії для перекладачів української літератури за кордоном Drahomán Prize 2023

У четвер, 14 березня, оголосили короткий список номінантів на здобуття премії Drahomán Prize 2023. Її вручають перекладачам з української мови на мови світу.

Фіналістами премії Drahomán Prize 2023 стали:

Ееро Балк (Фінляндія) – перекладач з української мови на фінську. Номінований з перекладом книжки Сергія Руденка "Бій за Київ" (Фабула, 2023).

(Фінляндія) – перекладач з української мови на фінську. Номінований з перекладом книжки "Бій за Київ" (Фабула, 2023). Катажина Котинська (Польща) – перекладачка з української мови на польську. Номінована з перекладом книжки Оксани Забужко "Найдовша подорож" (Комора, 2023).

(Польща) – перекладачка з української мови на польську. Номінована з перекладом книжки "Найдовша подорож" (Комора, 2023). Мікаель Нюдаль (Швеція) – перекладач із української мови на шведську. Номінований з перекладом поетичної збірки Артура Дроня "Тут були ми" (Видавництво Старого Лева, 2023).

Фіналісти Drahomán Prize 2023 надано пресслужбою

Разом із переліком фіналістів Капітула премії також оголосила ім'я володаря Спеціальної відзнаки. Цьогоріч її отримає перекладач із української мови на грузинську Рауль Чілачава "за побудову українсько-грузинських культурних мостів". 2023 року в Грузії вийшло три українські книжки в його перекладі: Маркіян Камиш "Оформляндія, або Прогулянка в Зону", Антологія "Словник війни": українські автори про війну та Тарас Шевченко "Думи мої…".

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги.

Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році її отримав польський перекладач Богдан Задура. 2022 року лауреаткою премії стала Ірина Дмитришин.

Ім’я лауреата премії Drahomán Prize 2023 оголосять під час церемонії нагородження наприкінці квітня в Києві. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 000 євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.