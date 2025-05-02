"Генерація Ніка": оголосили фіналістів премії імені загиблої художниці Кожушко

Харківський літературний музей оголосив номінантів першої премії "Генерація Ніка". Нагороду присвячено загиблій від російської ракетної атаки юній харківській художниці Вероніці Кожушко.

До короткого списку увійшли четверо фіналісток. У номінацію з літератури потрапили Ірина Марцинюк та Лілія Поливода. З живопису: Софія Фадєєва та Даніела Палаш. Загалом на премію надійшло 170 заявок.

Нагородження відбудеться 19 травня у день народження Ніки Кожушко.

Вероніка Кожушко – художниця та поетка. Вона навчалася у Харківському національному університеті радіоелектроніки та була волонтеркою у Літературному музеї, брала активну участь у творчому житті Харкова.

18-річна мисткиня популяризувала українську культуру: розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка.

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У 2022 році один із її малюнків увійшов до збірки ілюстрацій для альбому Браяна Мея, гітариста Queen.

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня Вероніка загинула.

6 грудня 2024 року Харківський літературний музей разом з батьками Ніки Кожушко та Фондом Сергія Жадана оголосили про створення щорічної премії на честь молодої мисткині "Генерація Ніка" для творців віком від 16 до 21 року.

Афіша першої премії "Генерація Ніка" Харківський літературний музей

"Вероніка лишила після себе світлу творчу спадщину, яка надихає нас підтримувати нове покоління українських талантів. Ця премія – про сміливість творити, попри труднощі, і про можливість зробити свій голос почутим", – сказали у Літмузеї.

Лауреатка Премії Ніка отримає грошову премію у розмірі 40 тисяч гривень.

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