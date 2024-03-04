В Лондоні відзначили переможців музичної премії Brit Awards
У ніч проти 3 березня в Лондоні відзначили переможців головної музичної премії Британії – Brit Awards 2024. Найбільшу кількість нагород цього вечора здобула співачка Raye, яка перемогла у 6 номінаціях.
Церемонію вручення вели телеведуча Майя Джама, радіоведучі BBC Radio Клара Амфо та Роман Кемп. Трансляція заходу відбувалася на телеканалах ITV1 та ITVX, а також у прямому ефірі на YouTube для міжнародних глядачів. Організатори також опублікували результати на своєму сайті.
Цьогоріч нагороди роздавали у 17 номінаціях. Тріумфаторка церемонії Raye взяла нагороди: “Альбом року”, "Співачка року", "Пісня року" із композицією Escapism, "Найкраща нова виконавиця", "Найкраще виконання R&B" та "Авторка пісень року".
У номінація “Міжнародна пісня року” перемогу здобула американська співачка Майлі Сайрус з треком Flowers. Лише минулого місяця виконавиця отримала два свої перші Ґреммі за цю пісню. “Міжнародною виконавицею року” назвали SZA, яка також взяла нагороди американської музичної премії.
“Всесвітньою іконою” визнали австралійську виконавицю Кайлі Міноуг за її 40-річний внесок в музику. “Висхідної зіркою” сцени оголосили інді-рок гурт The Last Dinner Party.
У номінації “Найкращий гурт” відзначити британську групу Jungle, а міжнародним гуртом року назвали дівоче тріо Boygenius.
Перемогу в жанровій номінації "Альтернативна/рок-музика" здобув британський гурт Bring Me the Horizon, а статуетку за "Хіп-хоп/грайм/реп" виконання отримав британський репер Casisdead.
Також перемогу здобули шотландський виконавець, ді-джей Калвін Гарріс в номінації “Танцювальна музика” і британська музикантка албанського походження Дуа Ліпа у категорії “Поп-музика”.
Про британську музичну премію
Brit Awards – премія британської асоціації звукозапису, якою нагороджують щорічно найкращих артистів Сполученого Королівства та інших країн. Її створили у 1977 році, а щорічно почали вручати від 1982 року.
Музичну премію також вважають аналогом американської музичної нагороди Греммі, однієї з найпрестижніших відзнак в музичній індустрії.