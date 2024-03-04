В Лондоні відзначили переможців музичної премії Brit Awards

У ніч проти 3 березня в Лондоні відзначили переможців головної музичної премії Британії – Brit Awards 2024. Найбільшу кількість нагород цього вечора здобула співачка Raye, яка перемогла у 6 номінаціях.

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Церемонію вручення вели телеведуча Майя Джама, радіоведучі BBC Radio Клара Амфо та Роман Кемп. Трансляція заходу відбувалася на телеканалах ITV1 та ITVX, а також у прямому ефірі на YouTube для міжнародних глядачів. Організатори також опублікували результати на своєму сайті.

Цьогоріч нагороди роздавали у 17 номінаціях. Тріумфаторка церемонії Raye взяла нагороди: “Альбом року”, "Співачка року", "Пісня року" із композицією Escapism, "Найкраща нова виконавиця", "Найкраще виконання R&B" та "Авторка пісень року".

Кліп на пісню Escapism

У номінація “Міжнародна пісня року” перемогу здобула американська співачка Майлі Сайрус з треком Flowers. Лише минулого місяця виконавиця отримала два свої перші Ґреммі за цю пісню. “Міжнародною виконавицею року” назвали SZA, яка також взяла нагороди американської музичної премії.

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“Всесвітньою іконою” визнали австралійську виконавицю Кайлі Міноуг за її 40-річний внесок в музику. “Висхідної зіркою” сцени оголосили інді-рок гурт The Last Dinner Party.

У номінації “Найкращий гурт” відзначити британську групу Jungle, а міжнародним гуртом року назвали дівоче тріо Boygenius.

Співачка Raye вийшла на нагородження разом зі своєю бабусею

Перемогу в жанровій номінації "Альтернативна/рок-музика" здобув британський гурт Bring Me the Horizon, а статуетку за "Хіп-хоп/грайм/реп" виконання отримав британський репер Casisdead.

Також перемогу здобули шотландський виконавець, ді-джей Калвін Гарріс в номінації “Танцювальна музика” і британська музикантка албанського походження Дуа Ліпа у категорії “Поп-музика”.

Про британську музичну премію

Brit Awards – премія британської асоціації звукозапису, якою нагороджують щорічно найкращих артистів Сполученого Королівства та інших країн. Її створили у 1977 році, а щорічно почали вручати від 1982 року.

Музичну премію також вважають аналогом американської музичної нагороди Греммі, однієї з найпрестижніших відзнак в музичній індустрії.