Показали акторів, що зіграють Гаррі, Рона та Герміону в новому серіалі від HBO

Американська телевізійна компанія НВО офіційно представила акторів, що зіграють Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Грейнджер у новому серіалі.

Про це повідомляє Variety.

Домінік Маклафлін зіграє роль Гаррі Поттера, Арабелла Стентон - Герміону Грейнджер, а Аластер Стаут - Рона Візлі.

Як повідомляє компанія, понад 30 тисяч акторів пройшли прослуховування на головні ролі відтоді, як HBO оголосила відкритий кастинг восени 2024 року.

"Талант цих трьох унікальних акторів вражає, і ми не можемо дочекатися, коли світ побачить їхню магію на екрані. Ми хотіли б подякувати всім десяткам тисяч дітей, які взяли участь у прослуховуванні. Було дуже приємно відкрити для себе безліч юних талантів", - зазначили у своїй заяві шоураннерка Франческа Гардінер та виконавчий продюсер і режисер Марк Майлод.

РЕКЛАМА:

Очікується, що зйомки серіалу розпочнуться цього літа.

Нещодавно НВО затвердила ролі вчителів магії школи. Раніше анонсовані Пааппа Ессьєду у ролі професора Северуса Снейпа та Джон Літгоу в образі професора Альбуса Дамблдора тепер офіційно затвердженні.

Геґріда зіграє актор Нік Фрост, переважно відомий за ролями у комедійних стрічках "Зомбі на ім'я Шон", "Прибулець Павло", "Круті фараони". Також він грає у майбутній кіноадаптації мультфільму "Як приборкати дракона".

Джанет МакТір, яка отримала роль професорки Макґонеґел, знімалася у таких фільмах, як "Грозовий перевал", "До зустрічі з тобою" і "Меню", а також у серіалах "Каос" і "Джессіка Джонс". Пізніше цього року її можна буде побачити у фільмі "Місія неможлива: Фінальна розплата".

Старого наглядача за порядком Арґуса Філча зіграє британський актор Пол Вайтгаус, а Люк Таллон був обраний на роль Квірінуса Квіррела.

Яким буде новий серіал про Гаррі Поттера

Навесні 2023 року Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу.

За задумом команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігається з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припускали, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера – "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".

Припускають, що роль лорда Волдеморта може зіграти британський актор та лавреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі. Компанія поки не називала виконавця ролі головного злодія франшизи.