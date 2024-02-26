"Оппенгеймер", "Ведмідь" та інші. Оголосили переможців премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2024

У неділю, 25 лютого, в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 30-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США – SAG Awards 2024. Найбільше нагород на ній серед фільмів здобув фільм "Оппенгеймер", а серед серіалів – "Ведмідь".

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Якщо минулого року вручення SAG Awards можна було дивитися на YouTube-каналі Netflix, то цього разу церемонію нагородження транслювали на самому Netflix – вперше для голлівудських подій такого рівня.

Церемонія не мала ведучого, хоча її відкрив Ідріс Ельба, а Філ Данстер і Тейлор Захар Перез були цьогорічними амбасадорами.

Тріумфатором SAG Awards 2024, як і на нещодавному "британському Оскарі" BAFTA, став байопік "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Він здобув три відзнаки: за Найкращий акторський склад, Найкращу чоловічу роль (Кілліан Мерфі) та Найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-молодший).

Від імені акторського складу "Оппенгеймера" нагороду отримував Кеннет Брана, який зіграв у фільмі данського фізика Нільса Бора. Разом із ним на сцену вийшли й інші актори: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Джош Гартнетт, Флоренс П'ю, Кейсі Аффлек.

"Для мене велика честь сказати кілька слів від імені цього неймовірного акторського складу на сцені та від імені великої родини "Оппенгеймера"…Коли ми востаннє були разом, це було на прем'єрі цього фільму 14 липня минулого року, коли страйк тільки починався. І на чолі з нашим безстрашним лідером, великим Кілліаном Мерфі, ми пішли з червоної доріжки і не подивилися фільм тієї ночі", – нагадав Брана про акторський страйк, який тривав з липня по листопад 2023 року.

Congrats to all the 'Oppenhomies' What a cast #SAGAwards pic.twitter.com/mk18PYbiUw — Cillian Murphy Fans (@CMurphyFans) February 25, 2024

"Тож це, це завершення циклу для нас, і отримати це визнання в рік вражаючих досягнень усіх людей в цій кімнаті, наших друзів-акторів, дуже багато означає для нас", – підсумував він.

Найкращою акторкою на церемонії назвали Лілі Гледстоун за її роль Моллі у стрічці "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе. Отримуючи статуетку, як і на церемонії Золотий глобус 2024, акторка використала для своєї промови рідну мову корінного народу Америки – нііцітапі, що має назву блекфут. "Те, що ми можемо це робити, – справжній дар, – сказала Гледстоун. – Ми приносимо емпатію у світ, який так її потребує... це олюднює людей".

Lily Gladstone’s acceptance speech for her first SAG Award.

pic.twitter.com/RlPsRDsMQO — Film Updates (@FilmUpdates) February 25, 2024

Також цього вечора почесну нагороду за досягнення вручили Барбрі Стрейзанд. Вийшовши на сцену, вона висловила свої думки про те, як еволюціонував Голлівуд з моменту початку її кар'єри: "Я хотіла зніматися в кіно, хоча знала, що не схожа на жодну з інших жінок на екрані. ... І якимось чином це все здійснилося".

Барбра Стрейзанд SAG Awards

Що стосується серіалів, то тут нагороди SAG Awards 2024 здобули переважно ті ж шоу, що ставали переможцями "Еммі" та "Золотого глобусу": "Ведмідь", "Сварка" та "Спадщина". Три статуетки здобув серіал "Ведмідь" – серед них за Найкращий акторський склад комедійного серіалу.

Повний список переможців SAG Awards 2024:

Кіно номінації:

Найкраща гра акторів у кінофільмі – "Оппенгеймер"

Найкраща жіноча роль – Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні")

Найкраща чоловіча роль – Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Кілліан Мерфі ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Найкраща жіноча роль другого плану – Давін Джой Рендольф ("Залишенці")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Роберт Дауні-молодший ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Найкраща гра каскадерів у художньому фільмі – "Місія неможлива: Розплата. Частина перша"



Серіальні номінації:

Найкраща гра акторів у драматичному серіалі – "Спадкоємці"

Найкраща гра акторів у комедійному серіалі – "Ведмідь"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Елізабет Дебікі ("Корона")

Елізабет Дебікі Steve Granitz/Getty Images

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Педро Паскаль ("Останні з нас")

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь")

Айо Едебірі та Джеремі Аллен Вайт ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі чи телефільмі – Стівен Ян ("Сварка")

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі чи телефільмі – Елі Вонг ("Сварка")

Найкраща гра каскадерів у телесеріалі – "Останні з нас"

Премія Гільдії кіноакторів США (або SAG Awards) – відзнака за акторські досягнення у кіно та телесеріалах, яку починаючи з 1995 року присуджують Гільдія кіноакторів та Американська федерація артистів телебачення і радіо (SAG-AFTRA). Наразі є однією з головних подій кіноіндустрії, поряд з церемоніями Золотий глобус та Оскар. А саме вручення нагород є показником можливого майбутнього успіху в акторських номінаціях Оскара.

Номінантів на премію SAG Awards висувають два комітети: один для кіно, інший – для серіалів. Кожен з цих комітетів налічує 2100 членів профспілки, яких щороку обирають випадковим чином. Голосувати за переможців можуть всі члени профспілки.