У США вийде книжка жіночих свідчень про війну, зібраних Вікторією Амеліною

В американському видавництві Macmillan Publishers St. Martin’s Press вийде друком книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної – War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну").

На сайті видавництва вказано, що книга коштуватиме 29 доларів. Замовити її можна буде з 18 лютого 2025 року.

"Коли 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну, Вікторія Амеліна була зайнята написанням роману, участю в літературному житті країни та вихованням сина. Тоді вона стала кимось іншим: дослідницею воєнних злочинів і літописницею надзвичайних жінок, таких як вона сама, які приєдналися до опору…Всі в Україні знали, що Амеліна документує війну. Вона фотографувала руїни шкіл і культурних центрів, записувала свідчення тих, хто вижив, і очевидців звірств. І поступово перетворювалася на оповідачку, пишучи те, що згодом стане цією книжкою", – йдеться в описі.

На 29-у BookForum у Львові Вікторія Амеліна розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

"Серед героїнь – голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, журналістки Наталка Гуменюк та Віра Курико, документатор(к)и воєнних злочинів з ГО "Truth Hounds", адвокатки Євгенія Закревська та Лариса Денисенко…Вочевидь, героїнею книжки є також і я сама, а ще – українські міста, містечка та села: Київ, Харків, Ізюм, Балаклія, Кривий Ріг, Чернігів, Капитолівка, Вербівка, Високопілля, Новоселівка та інші", – розповідала тоді вона.

Виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен зазначила, що книга Амеліної вийде також у низці інших провідних іноземних видавництв.

"Структура цієї книжки, як засвідчує архів Вікторії, змінювалася безліч разів, і зрештою письменниця прийшла до документального письма, в якому мали поєднатися щоденникові записи, репортажні історії її героїнь, голоси свідків злочинів, розслідування і звіти польових місій, інтерв'ю, есеї, історичні екскурси та вірші. Що від початку було визначеним і незмінним – це мала бути книжка англійською мовою, щоб засвідчити для світу злочини і геноцид Росії проти українців, які тривають уже кілька століть", – додала Терен.

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Того ж року письменниця організувала і провела перший Нью-йоркський літературний фестиваль в однойменному селищі Бахмутського району на Донеччині.

У рік повномасштабного вторгнення письменниця приєдналася до організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні.

Саме Вікторія знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Загинула на Донеччині, коли супроводжувала у поїздці туди письменників із Колумбії.

Вікторія Амеліна в Нью-Йорку на Донеччині Victoria Amelina / Facebook

Наприкінці минулого року стало відомо, що у видавництві Arrowsmith Press вийде антологія творів, присвячена Вікторії Амеліній. Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina ("Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної").

У квітні цього року "Видавництво Старого Лева" відкрило передпродаж першої поетичної збірки письменниці Вікторії Амеліної "Свідчення". Вірші, що увійшли до збірки, Амеліна почала писати на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останній з творів був написаний за кілька днів до її загибелі від ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року.