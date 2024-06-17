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У США вийде книжка жіночих свідчень про війну, зібраних Вікторією Амеліною

Марія Кабацій — 17 червня, 17:04
У США вийде книжка жіночих свідчень про війну, зібраних Вікторією Амеліною
Victoria Amelina / Facebook

В американському видавництві Macmillan Publishers St. Martin’s Press вийде друком книга загиблої української письменниці Вікторії АмеліноїWar & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну").

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На сайті видавництва вказано, що книга коштуватиме 29 доларів. Замовити її можна буде з 18 лютого 2025 року.

"Коли 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну, Вікторія Амеліна була зайнята написанням роману, участю в літературному житті країни та вихованням сина. Тоді вона стала кимось іншим: дослідницею воєнних злочинів і літописницею надзвичайних жінок, таких як вона сама, які приєдналися до опору…Всі в Україні знали, що Амеліна документує війну. Вона фотографувала руїни шкіл і культурних центрів, записувала свідчення тих, хто вижив, і очевидців звірств. І поступово перетворювалася на оповідачку, пишучи те, що згодом стане цією книжкою",йдеться в описі.

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На 29-у BookForum у Львові Вікторія Амеліна розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

"Серед героїньголова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, журналістки Наталка Гуменюк та Віра Курико, документатор(к)и воєнних злочинів з ГО "Truth Hounds", адвокатки Євгенія Закревська та Лариса Денисенко…Вочевидь, героїнею книжки є також і я сама, а щеукраїнські міста, містечка та села: Київ, Харків, Ізюм, Балаклія, Кривий Ріг, Чернігів, Капитолівка, Вербівка, Високопілля, Новоселівка та інші", – розповідала тоді вона.

Книга Вікторії Амеліної
Книга Вікторії Амеліної вийде у США
Macmillan Publishers St. Martin’s Press

Виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен зазначила, що книга Амеліної вийде також у низці інших провідних іноземних видавництв.

"Структура цієї книжки, як засвідчує архів Вікторії, змінювалася безліч разів, і зрештою письменниця прийшла до документального письма, в якому мали поєднатися щоденникові записи, репортажні історії її героїнь, голоси свідків злочинів, розслідування і звіти польових місій, інтерв'ю, есеї, історичні екскурси та вірші. Що від початку було визначеним і незмінним – це мала бути книжка англійською мовою, щоб засвідчити для світу злочини і геноцид Росії проти українців, які тривають уже кілька століть", – додала Терен.

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН, лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада. У 2021 році була номінована на літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Того ж року письменниця організувала і провела перший Нью-йоркський літературний фестиваль в однойменному селищі Бахмутського району на Донеччині.

У рік повномасштабного вторгнення письменниця приєдналася до організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні.

Саме Вікторія знайшла у деокупованій Капитолівці під Ізюмом щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Загинула на Донеччині, коли супроводжувала у поїздці туди письменників із Колумбії.

Вікторія Амеліна в Нью-Йорку
Вікторія Амеліна в Нью-Йорку на Донеччині
Victoria Amelina / Facebook

Наприкінці минулого року стало відомо, що у видавництві Arrowsmith Press вийде антологія творів, присвячена Вікторії Амеліній. Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina ("Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної").

У квітні цього року "Видавництво Старого Лева" відкрило передпродаж першої поетичної збірки письменниці Вікторії Амеліної "Свідчення". Вірші, що увійшли до збірки, Амеліна почала писати на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останній з творів був написаний за кілька днів до її загибелі від ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року.

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