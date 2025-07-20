"Дивовижно відкрита і світла людина": помер митець з Івано-Франківська Денис Овчар

Раптово від інфаркту помер медіахудожник, діджитал скульптор та віджей (автор відеокоміксів) з Івано-Франківська Денис Овчар. Нещодавно митець отримав грант на реалізацію чергового проєкту.

Трагічну звістку повідомив його колега, письменник і засновник мистецького простору в Івано-Франківську "Підземний Перехід "Ваґабундо" Ростислав Шпук.

Він також поділився останньою світлиною Дениса Овчара, зробленою місяць тому.

Фото: Ростислав Шпук/Facebook

"Це фото місячної давності виявилось останнім, і в ньому повно життя. А минулого тижня він отримав довгоочікуваний грант, який мав все поправити в майбутньому, і пригощав "Ваґабундо" японським віскі. Помер раптово, мабуть, щасливим", – написав Ростислав Шпук.

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Спогадами про Дениса Овчара також поділився письменник, перекладач і військовий Остап Українець. Захисник розповів, що разом із митцем працював над розробкою екскурсійного застосунку для фестивалю міських культур "Межа", який відбувся у 2020 році в Івано-Франківську.

Також Овчар долучився до діяльності каналу "Твоя підпільна гуманітарка", знявши як оператор кілька випусків.

"Попри всю раптовість смерті в наші дні, все одно є ті, в які не віриться, особливо через їхню ненормальну для війни буденність. Ця втрата – просто грім серед ясного неба. Кажуть, інфаркт.

ДаПікс (Денис Овчар) був легендарною людиною ще для покоління моєї мами, а для мене просто живою легендою. Попри це – дивовижно відкрита і світла людина [...]

І просто ДаПікс був людиною, до якої завжди можна звернутись і на яку можна покластись. І якій ти не відмовиш, якщо вона звернеться до тебе", – поділився Остап Українець.

Денис Овчар був керівником проєкту "Станіслав: віртуальний Івано-Франківськ", понад 20 років працював у сфері цифрової графіки і був автором артстудії DenFilm.

Митець долучився до створення історичного документального фільму про історію закладання міста Станіслава (колишня назва Івано-Франківська), створив віртуальний тур греко-католицьким монастирем Чину св. Василія Великого у Гошеві на Прикарпатті.

Крім того, він узяв участь у роботі над історичним коротким метром про давній та сучасний Галич.

У 2020 році Денис Овчар зробив 3D-кліп, який художньо відтворює місто, зокрема фортецю XVIII століття. У відео представили 16 тисяч тривимірних об’єктів, як-от будівлі, тварини та ландшафт із рослинністю.

Раніше у віці 94 років помер художник та класик Закарпатської школи живопису Володимир Микита.