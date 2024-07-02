Помер відомий албанський письменник Ісмаїл Кадаре

Всесвітньо відомий албанський письменник і поет Ісмаїл Кадаре помер у Тирані у віці 88 років.

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Про це повідомив його видавець Буджар Худрі з Onufri Publishing House, повідомляє Acossiated Press.

Худрі уточнив, що письменник помер у понеділок, 1 липня, вранці після того, як його доставили до лікарні.

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Медсестра цієї лікарні на умовах анонімності повідомила, що Кадаре привезли до відділення невідкладної допомоги після того, як у нього зупинилося серце.

Свої співчуття з приводу загибелі письменника висловив президент Албанії Байрам Беґай: "Албанія та албанці втратили генія слова, свого духовного емансипатора, Балкани – співця своїх міфів, Європа та світ – одного з найвідоміших представників сучасної літератури".

Уряд Албанії оголосив національну жалобу на два дні – 2 та 3 липня. По всій країні будуть приспущені державні прапори. У середу після похорону Кадаре пам'ять загиблого вшанують масштабною хвилиною мовчання.

На смерть албанського автора відреагувала й українська письменниця Оксана Забужко. "Пішла епоха" (с) – епоха надії на те, що Європа зможе вилізти з усіх своїх повоєнних гнояків "еволюційним шляхом", – написала вона.

Про Ісмаїла Кадаре

Ісмаїл Кадаре – один із найзначніших літераторів Албанії, поет, прозаїк та есеїст. Лауреат Букерівської премії 2005 року. Кілька разів був номінований на Нобелівську премію з літератури.

Всесвітньо відомим Кадаре зробив роман "Генерал мертвої армії" 1963 року, за яким зняли фільм з Марчелло Мастроянні та Анук Еме. Книга розповідає історію італійського генерала, якого відправили до Албанії, щоб знайти і репатріювати кістки тисяч своїх співвітчизників, що загинули там під час Другої світової війни.

Інші відомі твори Кадаре: "Хто поверне Дорунтін?" (1979), "Три прогони моста" (1981), "Три скорботні пісні для Косова" (1998).

Ісмаїл Кадаре – один із найзначніших літераторів Албанії

У ті часи Албанією керував комуністичний уряд нині покійного диктатора Енвера Ходжі, який перетворив країну на найбільш ізольовану в Європі. Тож восени 1990 року, за кілька місяців до падіння комуністичного режиму після студентських протестів, письменник втік до Франції. Відтоді жив у Парижі, та повернувся до столиці Албанії, Тирани, лише нещодавно.

У 2023 році президент Франції Еммануель Макрон, відвідуючи Албанію, удостоїв письменника титулу Великого офіцера ордена Почесного легіону.

В Україні романи Кадаре виходили у видавництві "Фоліо". У 2023 році тут випустили найвідоміший роман автора – "Генерал мертвої армії", а 2024-го – "Барабани дощу", який називають знаковим для літератури ХХ століття твором.

"Барабани дощу". Ісмаїл Кадаре "Фоліо"