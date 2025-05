Помер режисер "50 відтінків сірого", "Карткового будинку" і кліпів Мадонни

У США помер 71-річний кінорежисер Джеймс Фоулі, який зняв два фільми франшизи "П’ятдесят відтінків сірого", кліпи Мадонни, 12 епізодів серіалу "Картковий будинок" та інші відомі роботи.

За словами представника режисера, Фоулі помер "мирно уві сні на початку цього тижня" у своєму будинку в Лос-Анджелесі після багаторічної боротьби з раком мозку.

Хоча в заяві згадують про онкодіагноз, офіційна причина смерті наразі не підтверджена, повідомили BBC та Variety.

Джеймс Фоулі – відомий режисер родом із Брукліна, який працював із багатьма зірками, зокрема Шоном Пенном, Мадонною, Аль Пачіно та Холлі Беррі.

Свою кар’єру режисер розпочав із фільму "Безрозсудний" (Reckless) 1984 року. Серед інших його робіт – "Американці" (Glengarry Glen Ross), "Страх" (Fear), "Довіра" (Confidence), "Ідеальний незнайомець" (Perfect Stranger) і "Корупціонер" (The Corruptor).

Першу стрічку з франшизи "П’ятдесят відтінків сірого" за бестселерами Е. Л. Джеймс Фоулі не знімав – він долучився до проєкту після звільнення режисерки Сем Тейлор-Джонсон і зняв обидва продовження: "П’ятдесят відтінків темряви" (Fifty Shades Darker) і "П’ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed).

У 1980-х Фоулі зняв три кліпи для Мадонни – Papa Don’t Preach, Live to Tell і True Blue. Тоді він використовував псевдонім Пітер Перчер (Peter Percher). Наступного року Фоулі знову працював із Мадонною, цього разу під власним ім’ям, над кліпом Who’s That Girl.

Фоулі зняв 12 епізодів серіалу "Картковий будинок" – трилера з Кевіном Спейсі, який став одним із перших хітів Netflix. Також він був режисером деяких епізодів популярних серіалів, зокрема "Твін Пікс", "Мільярди" та "Ганнібал".