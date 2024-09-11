Усі розділи
Підтримати УП

"Сенсей". Помер актор, який озвучив пацюка Сплінтера у мультсеріалі "Черепашки-ніндзя"

Олена Барсукова — 11 вересня, 16:05
Сенсей. Помер актор, який озвучив пацюка Сплінтера у мультсеріалі Черепашки-ніндзя
Пітер Ренадей був голосом Сплінтера у старому мультсеріалі про черепашок-ніндзя
Колаж: people.com

Помер 89-річний актор Пітер Ренадей, який озвучував пацюка-сенсея Сплінтера в анімаційному серіалі "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя" у 1980-90-х роках.

Про це повідомив його друг і колега Таунсенд Коулман, який озвучував черепашку Мікеланджело, пишуть Deadline та BBC.

Пітер Ренадей пішов з життя у своєму будинку в місті Бербанк штату Каліфорнія, ймовірно, з природних причин. Таунсенд Коулман написав, що дуже сумуватиме за своїм "дорогим сенсеєм".

"Піт був одним із найщиріших, найдобріших людей, яких я коли-небудь знав, і мені його дуже бракуватиме. Я мав шанс відвідати його місяць тому, і він був таким же енергійним, як завжди, у свої 89 років, таким же зворушливо дурнуватим, розумним і талановитим, яким я завжди його знав.

Легенда Діснея та наш дорогий майстер Сплінтер. Спочивай з миром, мій милий друже", – висловився 70-річний Коулман.

ВІДЕО ДНЯ

Пітер Ренадей народився в Луїзіані в 1935 році. З 1979 року він був одружений з виконавчою секретаркою музичного відділу студії Волта Діснея Флоренс Джун Деніел, аж поки жінка не померла 18 лютого 2011 року.

За все життя Пітер знявся приблизно у 200 фільмах і телешоу. У 1970-х та 1980-х роках він озвучив багатьох персонажів культових мультфільмів та мультсеріалів "Діснея", як-от "Коти-аристократи", "Рятівники" й "Чорний казан", а пізніше – "Принцеса та жаба".

Він працював і для інших студій, зокрема у мультсеріалах "Скубі-Ду та Скреппі-Ду", "Похмурі пригоди Біллі та Менді", Evil Con Carne тощо.

Черепашки ніндзя
Арт: Puna Nezuki\Tumblr

Найбільшу популярність Пітеру Ренадею принесла озвучка пацюка Сплінтера в анімаційному серіалі "Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя" з 1987 по 1996 рік. Франшизу Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) створили художники коміксів Кевін Істман і Пітер Лерд.

За сюжетом, Сплінтер – майстер бойових мистецтв, який живе у каналізації та навчає черепашок Леонардо, Мікеланджело, Донателло та Рафаеля, які борються зі злом у Нью-Йорку.

Читайте також :
Помер голос Дарта Вейдера та короля Муфаси Джеймс Ерл Джонс

Нагадаємо, раніше помер французький актор і символ краси Ален Делон, а також актор Ерл Джонс, який озвучував лева Муфасу і Дарта Вейдера.

Читайте також :
Ален Делон хотів бути похований зі своїм собакою: чи евтаназує тварину сім'я актора?
Реклама:

Головне сьогодні