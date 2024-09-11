"Сенсей". Помер актор, який озвучив пацюка Сплінтера у мультсеріалі "Черепашки-ніндзя"
Помер 89-річний актор Пітер Ренадей, який озвучував пацюка-сенсея Сплінтера в анімаційному серіалі "Підлітки-мутанти черепашки-ніндзя" у 1980-90-х роках.
Про це повідомив його друг і колега Таунсенд Коулман, який озвучував черепашку Мікеланджело, пишуть Deadline та BBC.
Пітер Ренадей пішов з життя у своєму будинку в місті Бербанк штату Каліфорнія, ймовірно, з природних причин. Таунсенд Коулман написав, що дуже сумуватиме за своїм "дорогим сенсеєм".
"Піт був одним із найщиріших, найдобріших людей, яких я коли-небудь знав, і мені його дуже бракуватиме. Я мав шанс відвідати його місяць тому, і він був таким же енергійним, як завжди, у свої 89 років, таким же зворушливо дурнуватим, розумним і талановитим, яким я завжди його знав.
Легенда Діснея та наш дорогий майстер Сплінтер. Спочивай з миром, мій милий друже", – висловився 70-річний Коулман.
Пітер Ренадей народився в Луїзіані в 1935 році. З 1979 року він був одружений з виконавчою секретаркою музичного відділу студії Волта Діснея Флоренс Джун Деніел, аж поки жінка не померла 18 лютого 2011 року.
За все життя Пітер знявся приблизно у 200 фільмах і телешоу. У 1970-х та 1980-х роках він озвучив багатьох персонажів культових мультфільмів та мультсеріалів "Діснея", як-от "Коти-аристократи", "Рятівники" й "Чорний казан", а пізніше – "Принцеса та жаба".
Він працював і для інших студій, зокрема у мультсеріалах "Скубі-Ду та Скреппі-Ду", "Похмурі пригоди Біллі та Менді", Evil Con Carne тощо.
Найбільшу популярність Пітеру Ренадею принесла озвучка пацюка Сплінтера в анімаційному серіалі "Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя" з 1987 по 1996 рік. Франшизу Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) створили художники коміксів Кевін Істман і Пітер Лерд.
За сюжетом, Сплінтер – майстер бойових мистецтв, який живе у каналізації та навчає черепашок Леонардо, Мікеланджело, Донателло та Рафаеля, які борються зі злом у Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше помер французький актор і символ краси Ален Делон, а також актор Ерл Джонс, який озвучував лева Муфасу і Дарта Вейдера.