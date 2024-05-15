Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури Еліс Манро

Канадська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури, володарка Міжнародної Букерівської премії Еліс Манро померла у віці 92 років.

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Як підтвердила її родина, письменниця померла у своєму будинку в Порт Хоуп (Онтаріо) вночі понеділка, 13 травня, повідомляє ВВС.

Відомо, що Манро страждала від деменції понад десять останніх років.

"Еліс Манро є національним скарбом – письменницею величезної глибини, емпатії та людяності, чиї твори читають, захоплюються та шанують читачі по всій Канаді та в усьому світі", – прокоментувала новину генеральна директорка Penguin Random House Canada Крістін Кокрейн.

Хто така Еліс Манро?

Еліс Манро народилася 1931 року у Канаді в родині фермера і шкільної вчительки. Стала найкращою випускницею своєї середньої школи та отримала стипендію для навчання в Університеті Західного Онтаріо. Мала найвищий бал з англійської серед усіх студентів, які подавали документи до університету. Вивчала англійську мову та журналістику.

У 1950 році її оповідання "Вимірювання тіні" придбала канадська радіостанція CBC. З того часу її твори звучали на CBC і публікувалися в кількох канадських періодичних виданнях – зокрема, Tamarack Review, Montrealer та Canadian Forum.

В 1968 році вона видала першу збірку оповідань "Танець щасливих тіней". Вона отримала найвищу літературну нагороду Канади – премію генерал-губернатора.

Манро отримує премію генерал-губернатора Blaise Edwards/The Canadian Press

Згодом Манро зосередилася на написанні роману, але зрештою розділила його на збірку пов'язаних між собою оповідань "Життя дівчат і жінок", яка була опублікована в 1971 році. За свою кар'єру вона так і не написала роману.

У 1997 році письменниця отримала приз Всесвітньої організації письменників PEN. У 2009 році стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за життєві досягнення. "Читати Еліс Манро – це щоразу дізнаватися щось таке, про що ви ніколи раніше не думали", - зазначало тоді журі Букера.

У 2013 році Манро отримала Нобелівську премію з літератури. Нобелівський комітет назвав канадську письменницю "майстром сучасного короткого оповідання".

Українською оповідання письменниці друкувало "Видавництво старого лева". У 2017 році там вийшла збірка "Забагато щастя".