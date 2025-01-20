Оголошення переможців "французького Золотого глобуса" – премії Люм'єр

Ввечері понеділка, 20 січня, у Парижі відбулась ювілейна 30-а церемонія вручення національної премії Люм'єр. Це одна з найпрестижніших кіновідзнак Франції, що вважається місцевим аналогом американського Золотого глобуса.

Тріумфатором у Парижі, як і в Лос-Анжелесі на Золотому глобусі та швейцарському Люцерні на нагородженні Європейської кіноакадемії, став Жак Одіар і його трилер-мюзикл "Емілія Перес".

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Як передає з Парижа журналістка УП.Культура Марія Кабацій, вручення традиційно відбувалося у "кінематографічному центрі столиці Франції" – Forum des images.

Цього разу нагороди роздавали у 13 номінаціях. Переможців обирали серед стрічок 2024 року. За них свої голоси віддавали представники міжнародної преси з 38 країн.

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Лідером за кількістю номінацій була стрічка Жака Одіара "Емілія Перес", яка нещодавно стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії та тріумфувала на Золотому глобусі.

Повний список переможців премії Люм'єр 2025:

Найкращий дебютний фільм: Vingt Dieux (буквальний переклад "Двадцять богів"), який створила сценаристка і режисерка Луїза Курвуазьє. В цій історії вона розповідає, як 18-річний Тотон бере на себе управління фермою після смерті батька.

Найкращий актор-початківець: 19-річний Клеман Фаво, який зіграв фермерського хлопчика у фільмі Vingt Dieux ("Двадцять богів").

Клеман Фаво Getty Images

Найкраща починаюча акторка: Г'юванна Бенедетті за гру у фільмі Le Royaume

Найкраща музика: Камілла та Клемент Дюколь за саундтрек до мюзиклу "Емілія Перес".

Найкраща операторська робота: Нікола Болдюк за зйомки фільму "Граф Монте-Крісто"

Найкращий сценарій: Жак Одіар за мюзикл "Емілія Перес", що оповідає про наркобарона, який вирішив змінити стать

Найкращий анімаційний фільм: "Потік. Останній кіт на Землі" режисера Гінтса Зілбалодіса.

Найкращим режисером визнано Жака Одіара за створення фільму "Емілія Перес".

Найкращою акторкою оголошено Карлу Софію Гаскон за роль наркобарона, що перевтілився у жінку у фільмі "Емілія Перес".

Карла Софія Гаскон у фільмі "Емілія Перес"

Найкраща міжнародна ко-продукція: ірано-франко-німецький фільм Мохаммада Расулофа "Насіння священного інжиру". В Ірані режисера засудили до восьми років в'язниці, побиття батогами та конфіскації майна за його створення. Він оповідає про революційні події в Тегерані з погляду сім'ї судді.

Найкращий актор: Абу Сангаре за роль у фільмі "Історія Сулеймана". Абу є молодим гвінейцем, який до останнього часу проживав у Франції нелегально. Він отримав право на проживання у країні лише після нагороди за роль у цьому фільмі на Канському кінофестивалі. У фільмі він фактично грає роль самого себе - гвінейського нелегала, що працює на доставці.

Абу Сангаре у фільмі "Історія Сулеймана"

Найкращим документальним фільмом названо "Дагомею" Маті Діоп. Ця оповідь бере свій початок у 1892 році, коли французькі колоніальні війська викрали та вивезли з західноафриканського королівства Дагомея безліч цінних артефактів. Майже 130 років потому 26 предметів мистецтва, які весь цей час перебували у музеї в Парижі, нарешті повертаються додому, у сучасний Бенін. Оповідачем у стрічці є дух, втілений у статуї дагомейського короля. Його голос розповідає нам про свої поневіряння і роки музейного ув’язнення.

Премію Люм'єра за найкращий фільм отримала стрічка Жака Одіара "Емілія Перес".

Про премію Люм'єр

Премія Люм'єр – національна кінонагорода Франції, якою відзначають видатні досягнення французького кінематографа. Була заснована 1995 року продюсером Даніелем Тосканом дю Плантьє. Вручати її почали вже з наступного, 1996 року – тоді премія мала всього шість номінацій. Першим лауреатом Люм'єра за Найкращий фільм стала стрічка Матьє Кассовітца "Ненависть". Він же здобув нагороду як Найкращий режисер.

Церемонія нагородження традиційно проводиться за місяць до вручення іншої французької національної кінопремії – Сезар. За роки існування премії поступово додавалися нові номінації, сьогодні їх 13.

Лауреатів обирають голосуванням міжнародні кореспонденти з 36 різних країн, що входять до Асоціації іноземних журналістів. Саме тому премію Люм'єр називають "французьким Золотим глобусом".

На премії Люм'єр 2023 найкращим фільмом назвали "Таємниче вбивство". Серед акторів відзначили Бенуа Мажимеля та Віржіні Ефіра. У 2024 році найкращим фільмом визнали драму "Анатомія падіння" режисерки Жюстін Тріє.