Премію Стуса 2025 отримав американський історик

Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" – відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав Премію у просторі Українського ПЕН у Києві.

"Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся", – сказав Тімоті Снайдер у своїй промові.

"Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку", – зазначив президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко під час вручення премії.

Тімоті Снайдер випромінює оптимізм Фото: Кирило Русанівський, Український ПЕН

Тімоті Снайдер – дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Серед його праць – книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна адаптація", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.

Снайдер Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту. Є професором у галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики імені Мунка при Університеті Торонто в Канаді.

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у США. Постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи. Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами, зокрема і українською.

Тімоті Снайдер і головний редактор видавництва "Дух і літера" Леонід Фінберг Фото: Кирило Русанівський, Український ПЕН

Промову про внесок американського історика та письменника виголосила членкиня журі Премії, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету Оля Гнатюк:

"Премія імені Василя Стуса – перша нагорода, яка вручається Тімоті в Україні. Думаю, що в цьому є глибокий сенс. Нагорода імені поета і громадянина, для якого свобода і відповідальність були поняттями нерозривно зв'язаними. Вона дістається людині, яка в часи постправди, часи, коли темрява знову загрозливо близька, нагадує urbi et orbi про свободу і відповідальність. Дякую Тімоті за його шлях, за те, що він його обрав, а шляху – за те, що обрав Тіма", – сказала вона.

Оля Гнатюк виголошує промову Фото: Кирило Русанівський, Український ПЕН

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду.

На завершення гості почули вірші Василя Стуса у виконанні поетки, членкині виконавчої ради Українського ПЕН Катерини Калитко. Читання поезії супроводжувала музична імпровізація Володимира Єрмоленка.

Музична імпровізація у виконанні президента Українського ПЕН Володимира Єрмоленка Фото: Кирило Русанівський, Український ПЕН

Під час церемонії організатори оголосили збір коштів на автівки для окремого загону Центру спеціального призначення "Крила Омеги". З 2023 року загін виконує бойові завдання на території Луганської, Донецької та Запорізької областей. Запрошуємо вас також долучитися до збору:

Фото: Кирило Русанівський, Український ПЕН

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.