Премію Стуса 2025 отримав американський історик
Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" – відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав Премію у просторі Українського ПЕН у Києві.
"Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся", – сказав Тімоті Снайдер у своїй промові.
"Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку", – зазначив президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко під час вручення премії.
Тімоті Снайдер – дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Серед його праць – книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна адаптація", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші.
Снайдер Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту. Є професором у галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики імені Мунка при Університеті Торонто в Канаді.
Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у США. Постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи. Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами, зокрема і українською.
Промову про внесок американського історика та письменника виголосила членкиня журі Премії, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету Оля Гнатюк:
"Премія імені Василя Стуса – перша нагорода, яка вручається Тімоті в Україні. Думаю, що в цьому є глибокий сенс. Нагорода імені поета і громадянина, для якого свобода і відповідальність були поняттями нерозривно зв'язаними. Вона дістається людині, яка в часи постправди, часи, коли темрява знову загрозливо близька, нагадує urbi et orbi про свободу і відповідальність. Дякую Тімоті за його шлях, за те, що він його обрав, а шляху – за те, що обрав Тіма", – сказала вона.
Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду.
На завершення гості почули вірші Василя Стуса у виконанні поетки, членкині виконавчої ради Українського ПЕН Катерини Калитко. Читання поезії супроводжувала музична імпровізація Володимира Єрмоленка.
Під час церемонії організатори оголосили збір коштів на автівки для окремого загону Центру спеціального призначення "Крила Омеги". З 2023 року загін виконує бойові завдання на території Луганської, Донецької та Запорізької областей. Запрошуємо вас також долучитися до збору:
Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.