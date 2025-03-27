День театру щодня 7 років поспіль. Як харківська "Нафта" створила "останнє шоу антропоцену"

Альтернативний незалежний харківський театр "Нафта" святкує 7 років. Два з яких припали на пандемію, три – на повномасштабне вторгнення. Та попри це, "Нафта" стала феноменом не лише для Харкова, а й для всієї театральної сфери країни. Окрім інших професійних нагород, що їх отримує цей театр, є і премія Курбаса: минулоріч вперше в історії цю державну премію присудили недержавному театру.

7 років існування – неабиякий термін для незалежного українського колективу, що не має сталого державного фінансування, державної будівлі і державного бронювання працівників від мобілізації. Скориставшись нагодою – днем народження "Нафти", який майже співпадає з Днем театру, УП.Культура розповідає про останню постановку колективу про екоцид і харківське життя театру загалом.

Соціально відповідальний театр – так позиціонує себе "Нафта". Серед її тем – постколоніалізм, громадянська відповідальність, екосвідомість. Та свобода й людиноцентризм. Тож, тут немає сталих ієрархій, як в пострадянських державних театрах. Та і колектив невеличкий, відтак легше всім взаємодіяти зі всіма.

А ще на вистави цього театру можна приходити в шортах. Немає тут і властивого великим театрам буфету, що, щиро кажучи, іноді засмучує глядачів.

Освітній проєкт НАФТАЛАБ в театрі “Нафта”. Олександр Осіпов

РЕКЛАМА:

Окрім постановок, тут діє кілька освітніх програм і подкаст про театр "Алло на хвилі Нафта". А самих вистав лише за час повномасштабного вторгнення тут поставили аж 8.

Серед них – імпресіоністська Хартеде 20, що досліджує харківський авангард 1920-х років. Веселка на Салтівці – музична сюрреалістична про роль митця у місті під час війни. Nobody died today – документальна вистава про війну, створена для західної аудиторії.

Вистава Артема Вусика "Веселка на Салтівці", за яку Театр отримав і державну премію Курбаса, і премію ГРА. Олександр Осіпов

Проте, на початку повномаштабного вторгнення діяльність театру зупинилась на понад рік. Все як у всіх: хтось пішов воювати, хтось пішов у волонтери, хтось рятував дітей в містах подалі від лінії фронту. Засновник театру Артем Вусик переїхав у Львів. Там він заснував новий театр "Варта". Всередині команди жартують, що якщо Артема закрити самого в кімнаті, то наступного дня він організує театр і там.

1 липня 2023 року театр "Нафта" знову запрацював у Харкові з кастингу для вистави "Щур". Команда оновилася, деякі актори з "Варти" переїхали в Харків, щоб працювати у "Нафті". Проте основна команда лишилася незмінною: співзасновник театру, художній керівник, режисер і актор Артем Вусик, співзасновниця театру, режисерка, акторка, хореографка та кураторка освітнього напрямку Ніна Хижна та директорка театру Тетяна Голубова. З львівського періоду Вусика лишились в театрі і міцні зв'язки з театральним середовищем Львова.

Кадр з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Остання прем'єра в "Нафті" відбулась у лютому – це вистава про екоцид "Оргія кіборгів". Назва проєкту відсилає не до захисників донецького аеропорту. А до "Маніфесту кіборгів" феміністки Донни Гаравей. Вона називає "оргією кіборгів" сучасні війни, в яких техніка і зброя міцно сплітається з людськими тілами та навколишнім середовищем. Цією ідеєю Донни Гаравей надихалась львівська драматургиня Люба Ільницька, яка спільно з режисеркою Ніною Хижною і поставила "Оргію...".

Хоча "поставила" – не те слово, яке підходить до того, що відбувається на сцені "Нафти". Вистави тут – колективні мистецькі висловлювання на певну важливу актуальну проблему.

Драматургиня Люба Ільницька Олександр Осіпов

Люба часто працює над виставами з "Нафтою". Вона зазначає, що мистецтво дійсно може змінювати суспільство, але лише тоді, коли спільнота, що його творить, сама дотримується нових принципів взаємодії – горизонтальної і взаємовідповідальної.

В "Нафті" в принципі немає вистав, тексти яких написали "десь не тут" драматурги. Всі вони створені безпосередньо командою. Тож і драматургиня Люба Ільницька працювала в самому театрі як її частина.

Текст вистави складається із цитат, власних роздумів, уривків творів, рухових партитур і самих тіл акторів і акторок. А також з музичного супроводу, що завжди створюється унікально для кожної вистави. І все несе в собі певну ідею чи концепцію.

"Ми намагаємося практикувати екосвідомість, наприклад, використовуючи матеріали і костюми зі старих вистав у нових роботах. Всередині команди ми будуємо горизонтальний спосіб взаємодії. Для нас також дуже важливо протидіяти будь-яким проявам дискримінації, гомофобії і сексизму", – говорить директорка театру Тетяна Голубова.

Костюми вистави "Оргія кіборгів" створені з костюмів до інших вистав театру "Нафта" Олександр Осіпов

Слоганом "Оргії кіборгів" стало "останнє шоу антропоцену". Режисерка Ніна Хижна створювала цю виставу на пропозицію австрійської організації UniT і для проєкту "Future Narratives for Planet Earth" (Майбутні історії для планети Земля) за підтримки Creative Europe.

Кадр з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

У своїх виставах Ніна часто шукає баланс між реалістичністю й химерністю: "Мені видається, що в моїх останніх роботах переважає документальність та реальний, критичний і конкретний погляд на рівні сенсів, але у формі домінує певна дивакуватість, фантазійність, експериментальність. Це мій рятівний спосіб справлятися з абсурдністю дійсності й давати собі та глядачам простір для рефлексії, відпочинку, мрійливості та чуттєвості".

Кадр з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Тема вистави була обрана режисеркою майже одразу після запрошення до участі у проєкті.

"Зараз ми не маємо привілею говорити про шкоду від пластику чи авіаперельотів, хоча ці теми залишаються важливими. Натомість у контексті боротьби за виживання, варто підкреслити, що воєнні злочини Росії завдають катастрофічної шкоди не лише людям, а й довкіллю. Масштаби цього впливу настільки величезні, що їх поки що неможливо повністю усвідомити чи оцінити. Тому ми вирішили порушити цю тему, щоб через екологічний вимір ще раз привернути увагу до війни Росії проти України", – коментує Хижна.

Кадри з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Створюючи цю виставу, команда "Нафти" прагнула не лише засвідчити злочини та руйнування, а й розширити сприйняття катастрофи за межі суто людиноцентричного погляду. Вистава пропонує подивитися на події у масштабі екосистеми, де людина – лише одна з її частин, а не головна дійова особа.

Кадри з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

"Коли зброя однаково пронизує бетон будівель, стебла рослин, плоть тварин і людей, коли метали і сірка з ракет, що пролітають над нами і вибухають поряд, проникають в ґрунт, кістки, воду і кров, чи здатні ми помітити тих інших – не-людей, що зазнають знищення, як і ми?", – йдеться в описі вистави.

Кадри з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Перформерами і перформерками "Оргії Кіборгів" є Артем Вусик, Денис Ломакін, Олена Баженова і сама режисерка Ніна Хижна. Музику створив Nick Acorne, а художнє оформлення Даша Чечушкова.

Кадри з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Оскільки тема екоциду є надзвичайно комплексною і складною, підготовка до вистави включала дослідницький період, де учасниці та учасники відвідували лекції екологів, заглиблювались у наукові тексти, аналізували твори митців на подібну тему, наприклад, роботи художника Нікіти Кадана.

Драматургиня Люба Ільницька ділиться особливістю інтелектуального процесу підготовки до вистави: "Ми шукали підходів як про це все говороти, тому звертались до західних теоретичних текстів Демоса, Донни Гаравей, Бруно Латура, публікацій Інтитуту радикальної уяви. Але в теоретичних підходах найціннішими були все ж статті, міркування та публічні лекції українських дослідниць Асі Баздирєвої і Дарії Цимбалюк, художника Нікіти Кадана, публікації у London Ukrainian Review, абсолютно вражаюча публічна розмова Global environmental challenges: lessons from Ukraine, що відбулась у Лондоні".

Творці вистави їздили в деокупований Ізюм на Харківщині, де працівники рятувальних служб показували їм зміни, які війна внесла в місцевий ландшафт, руйнації, місця масових поховань. Так команда "увібрала у власні тіла" знання масштабу катастрофи.

Кадр з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

"Ми мусили набути цих знань, заглибитися в контекст, адже це не та вистава, де достатньо вивчити монологи й вийти на сцену. Ми формували матеріал всі разом, в процесі імпровізацій на основі наших досліджень, вивчених матеріалів", – говорить режисерка Ніна Хижна.

Драматургиня продовжує: "Паралельно, в театральному залі, ми намацували художні форми, що були б здатні вмістити ці досвіди і дозволити нам торкнутись не-людської перспективи цієї війни, балансувати між уявним/чуттєвим/ігровим сценічним існуванням та політичним/агентним/фактологічним свідченням".

Вже 6 квітня команда покаже виставу "Оргія кіборгів" у Києві. Після відбудеться обговорення.

Участь у міжнародному проєкті, в межах якого було створено виставу, передбачає показ вистави у Австрії у 2026 році. А вже цього літа "Оргію кіборгів" покажуть на великому європейському театральному фестивалі, подробиці щодо якого команда оголосить незабаром.

Кадри з вистави "Оргія кіборгів" Олександр Осіпов

Створюючи таку виставу, "Нафта" усвідомлює масштаб і невідворотність екологічної катастрофи. Ці втрати безіменних істот, організмів і екосистем є незмірними. Злочини проти екосистеми продовжуються щодня, залишаючись непокараними.

Описуючи виставу, її авторки і автори зізнаються: "ми, якщо чесно, не знаємо що з цим робити. Тому робимо те, що вміємо – виходимо на сцену з театральним шоу, щоб назвати злочини, оплакати їхніх жертв і свідчити про лихо, що розростається та вимагає нашої відповіді".