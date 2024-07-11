Прокуратура Києва вимагає укласти пам’яткоохоронний договір на будівлю столичного інституту

У центрі яскравої квітки розташовані дві жіночі постаті - символи природи і науки

Прокуратура Києва через суд вимагає укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – будівлю Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук. Виявилося, що уповноважений власник будівлі не укладав цей договір.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Будівля Інституту знаходиться на вулиці Харківське шосе біля станції метро "Лісова" та відноситься до об’єктів культурної спадщини України. Дарницька окружна прокуратура виявила, що тривалий час управлінці держбудівлі не уклали охоронний договір й не виконали вимоги пам’яткоохоронного законодавства.

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Це фактично позбавляє Інститут гарантій захисту, передбачених пам’яткоохоронним законодавством.

Як зазначають в прокуратурі, там працював видатний радянський нафтохімік Віктор Гутиря, а сама будівля відома своїм фасадом – на ньому розташоване мозаїчне панно "Природа і люди". В композиції представлені кольорові квіти, а по центру стоять дві жінки, які символізують науку і природу.

Авторами мозаїки стала сім’я художників Степан, Роман та Іван Кириченки. Як пояснили в прокуратурі: "Зважаючи на виняткову оригінальність архітектурного стилю, ця будівля має беззаперечну культурну цінність".

На цей час суд відкрив провадження у справі, триває судовий розгляд адміністративного порушення.

Про будівлю інституту

Інститут створили у 1987 році. як Інститут біоорганічної хімії Академії наук УРСР. Вже за два роки його підпорядкували Відділенню нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії, після чого йому дали нову назву – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії.

В 2018 році Інституту було присвоєно ім’я видатного українського вченого, доктора хімічних наук Валерія Кухаря. Зараз в установі проводять фундаментальні і прикладні дослідження.