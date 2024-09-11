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Ми обрали не боятись. Промова на врученні премії Стуса

11 вересня, 10:00
Кирило Русанівський
Тетяна Пилипчук директорка Харківського літературного музею, лавреатка Премії Василя Стуса 2024 року
Ми обрали не боятись. Промова на врученні премії Стуса
Кирило Русанівський

Хочу почати зі слів подяки за таке високе відзначення моєї роботи і діяльності всієї команди Харківського літературного музею. Це наша спільна відзнака, адже музеї творяться не однією людиною – вони виникають там, де є спільнота, середовище, де є любов і велика щоденна робота заради памʼяті. І я дякую нашим Збройним Силам, тому що тільки завдяки їм триває наше життя — і ми тут, у тилу, можемо здійснювати свої професійні обовʼязки.

Для мене ця премія особлива ще й тим, що її започаткував Євген Сверстюк, з яким я мала честь спілкуватись особисто. Це щастя, коли в твоєму житті трапляються люди, які дають тобі ціннісні орієнтири, можливість наживо відчути той важливий спільний досвід, з якого виростає твоє власне самоусвідомлення.

Ми багато спілкувались – про літературу, про культуру і політику, про сьогодення і минуле. Я більше розпитувала, а він більше розповідав. У пана Євгена була така особливість – іноді він не одразу реагував на мої питання. Він завмирав, наче дивився в далечінь – в минуле, чи в майбутнє, або ж всередину себе. Наче добирав слова, щоби ті, хто не переживав той особливий досвід, могли його зрозуміти. Відповідь, зазвичай, була короткою і мудрою.

І коли я запитала його про Василя Стуса – яким він був? – пан Євген так само взяв паузу. А потім відповів – коротко і мудро: "Він був із тих, хто не боявся". Це було десь у 2010-х роках, коли в Україні при владі були проросійські сили. Його відповідь наче наблизила і пояснила події наших шістдесятих років. Пан Євген немовби озвучив достеменно те, що вони, шістдесятники, хотіли передати нам у спадок. Не боятися.

Ця відповідь підсвітила і значення музеїв, які зберігають нашу спільну спадщину. Ми сьогодні приходимо до музеїв, щоб отримати цей спадок, щоби побачити своє персональне життя частиною більшої – спільної – історії, яка почалася задовго до нас і з нами не закінчиться. Якщо ми, як і всі ті безстрашні люди до нас, виберемо продовжувати її – історію свого народу, українську історію. Василь Стус в одному зі своїх листів писав: "І не можна завужувати проблеми — питанням репресій чи мук в’язнів. Є питання народу — і є масштаб цього питання, завужувати який гріх."

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І тому ми в музеях намагаємось зробити все, щоби ця історія не була втрачена і стала частиною нашої культурної памʼяті. І тому на початку повномасштабного вторгнення у нас була своя "тривожна валіза" – музейна, з предметами, в яких зібрано наші спільні досвіди і спогади.

У 2014 -му році українці показали, що готові продовжувати свою власну історію. На Майдані були наступні покоління тих, хто не боявся. І ми влучно назвали свій протест Революцією Гідності. Тоді звучали цитати Шевченка, Українки, Хвильового, Шевельова, а для мене в самому слові "гідність" був якраз той – особливий – вайб наших шістдесятників.

Коли наприкінці 1950-х починався український рух опору, радянська система підважувала саме поняття власної гідності. Для цього використовувались різні механізми – від специфічних життєвих умов до жорстоких політичних репресій. Нормою ставали щоденні побутові приниження, коли люди змушені були стояти в довгих чергах за речами першої необхідності, відчувати себе "маленькими" в радянських бюрократичних установах, терпіти своєрідні умови комунального проживання, або ж доносити на своїх ближніх…

Це було суспільство, в якому людина не мала права на власний життєвий сценарій. В одному зі своїх відкритих листів Василь Стус писав про цю "масову деморалізацію суспільства", коли для реалізації політичних репресій система породжувала "цілі юрми наляканих мовчунів і воїнство лжесвідків".

Для українських шістдесятників це було ще й питанням національної гідності. Після підпалу українського книжкового фонду Державної публічної бібліотеки АН УРСР Євген Сверстюк у статті, що вийшла як самвидав, писав: "Нам вже не раз плювали в обличчя. В цьому році плюнули особливо нахабно".

Спалили найбільшу українську бібліотеку. Зірвали місток між нашим минулим і сучасним. Коли ми навіть від цього плювка не опамʼятаємося і підставимо покірно заплющені очі під інший, тоді хто ж ми, як не "раби, підніжки, грязь Москви"!?

Пізніше, вже після створення Української Гельсінської групи, наші шістдесятники дуже точно окреслять проблему: "Тільки деімперіалізація СРСР може повернути кожному народові необмежене почуття власної гідности".

Це звучить наче заклик до дії. Це завдання сьогодні випало нам. Чи було страшно нашим шістдесятникам опинитись у нелюдських умовах радянських таборів, не бачити своїх рідних, не мати можливості виховувати дітей? Думаю, так. Та в ситуації граничного досвіду очевидним стає те, що насправді важливо. Не гідно було боятись, коли забирали гідність.

Чи страшно нам сьогодні? Так. Але ми теж обрали не боятись. І мені здається, що нам сьогодні трішечки легше, тому що у нас є наша історична та культурна спадщина – і українських 1920 х, і українського руху опору 1960 х. Ми змогли зберегти її попри всі численні спроби росії знищити наші тексти і наших авторів. І такі премії – як Василя Стуса, або Юрія Шевельова – це теж про спадковість і збереження памʼяті.

Я дописувала цю промову, коли росія вбила вісімнадцятирічну художницю, волонтерку нашого музею Вероніку Кожушко. Минулого року ці діти якось стрімко, щиро та щедро увірвались в наше харківське воєнне культурне життя, і тоді я подумала, що є кому передавати музей. Ось ці молоді люди зможуть продовжити нас і здійснити щось інше – своє. Я подумала, що є кому передавати країну.

Вероніку поховали в день смерті Василя Стуса. Занадто символічно перегукується зі словами Стуса: "Берегти себе не буду: не та професія." Те саме могли сказати і Віка Амеліна, і Володя Вакуленко, і Макс Кривцов

Ми тільки-но почали усвідомлювати втрати, що спричиняла і спричиняє кожна смерть. І пробуємо усвідомити, що залишимо тим, хто буде після нас, як збережемо свій досвід, щоб не втратити його справжність і свіжість. Чи втримаємо планку гідності в цьому складному і трагічному контексті, чи передамо радість від переживання взаємної підтримки і тривожність нашого "Ти як?" Скільки злості, ненависті і скільки любові залишиться після нас…

Одне я знаю точно – у нас дуже хороша спадщина. І дуже хороша спадковість. Це те, що дає нам смисл і сили для перемоги над Росією.

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Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею, спеціально для "УП. Життя"

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