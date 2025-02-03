Створення фонду і продовження санкцій: результати "культурного Рамштайну"

У суботу, 1 лютого, в Ужгороді відбулася перша міжнародна конференція у межах "культурного Рамштайну". Зустріч відвідали 28 делегацій від країн партнерів, представників Єврокомісії та ЮНЕСКО, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Конференцію присвятили темі "Співпраця заради стійкості" й під час неї ухвалили декларацію "щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні".

До Декларації приєдналося 20 країн, до неї можут долучитися країни-партнери та міжнародні організації.

Документ передбачає декілька напрямків роботи. Зокрема, створення Українського фонду спадщини. Установа опікуватиметься фінансуванням та відновленням музеїв, реставрацією культурних пам'яток. Поки невідомо, як фонд функціонуватиме і які ланки держуправління до нього долучаться.

Також учасники декларації створять "Платформу культурного відновлення". Деталей роботи платформи також не розголошують. У 2022 році Міністерство культури та інформаційної політики (назва до перейменування у вересні 2024 році) вже організовувало платформу для збору коштів, втім наразі вона недоступна. У вебархіві зазначається, що платформа функціонувала з 2022 по 2023 рік.

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Країни-партнери та міжнародні організації продовжуватимуть практики санкцій до РФ за злочини проти культури. Підтримали й створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України.

Надалі МКСК та країни партнери готуватимуться до четвертої Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.