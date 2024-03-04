Держкіно та нелегітимна Рада з підтримки кінематографії оголосили 19-й конкурс кінопроєктів

Державне агентство України з питань кіно у понеділок, 4 березня, оголосило про старт 19-го конкурсного відбору кінопроєктів. А перед цим – про скасування 18-го, результати якого так і не оголосили через початок повномасштабного вторгнення у 2022-му. Розподіл коштів та обмеження на фінансування для 18-го конкурсу Держкіно встановила нелегітимна Рада з питань державної підтримки кінематографії.

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Обидва анонси Держкіно зробило у своєму Facebook.

Першим постом агентство оголосило, що скасовує 18-й пітчинг. Про його проведення Держкіно повідомило 13 січня 2022 року. Документи приймали протягом місяця – з 24 січня до 23 лютого. Після 18-го конкурсу на 2022-й було заплановано ще два: 19-й та 20-й.

У березні 2022 року Держкіно оголосило перелік проєктів, що пройшли технічний відбір на 18-й пітчинг та повідомило, що не проводитиме пітчингів до завершення воєнного стану. "В умовах воєнного стану провести подальші етапи конкурсного відбору кінопроєктів неможливо. Тому його завершення відбудеться після припинення дії воєнного стану", – повідомляли тоді в Держкіно.

Тепер в агентстві повідомили, що майже рік тому, 15 березня 2023 року, видали наказ про затвердження нового порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та порядок проведення пітчингу. "Враховуючи наведене вище 18-й конкурсний відбір кінопроєктів скасовано", – підсумували в Держкіно.

Наступним постом оголосили новий конкурс – 19-й. Це сталося майже через місяць після того, як вітчизняна кіноспільнота через недовіру до рішень Держкіно закликала владу перенаправити кошти, виділені на виготовлення кіно, на українську армію.

Про те, що Держкіно планує на початку 2024 року повернутися до практики пітчингів, голова агентства Марина Кудерчук говорила на початку жовтня минулого року на Куiv Media Week. "Ми будемо проводити конкурси, нам потрібен контент для фестивалів, кінотеатрів і телебачення", – цитував тоді Кудерчук "Детектор медіа". Також вона говорила, що правила проведення конкурсів не зміняться.

Згідно з оголошенням Держкіно, відбиратимуть проєкти за такими трьома напрямами:

- документування воєнних злочинів та про героїзм служб, які захищають, забезпечують/підтримують життєдіяльність суспільства країни під час війни, а також героїзм людей різних професій та волонтерів;

- фільми про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу та про події, що висвітлюють історію України;

- фільми з тематикою патріотичного виховання дітей та молоді на українській історії, культурі, традиціях та цінностях для формування ціннісних орієнтирів та почуття патріотизму.

Для участі у відборі треба подати електронну та необхідні документи з 4 березня до 12 квітня 2024 року. Документи подаються в електронному вигляді на адресу: [email protected]

Також в пості Держкіно йдеться, що Рада з питань державної підтримки кінематографії (яку 2 листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд визнав незаконною) розподілила кошти на підтримку фільмів таким чином:

211 606,63 тис. гривень – на виробництво та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії, фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно;

174 352,90 тис. гривень – виробництво та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;

45 000,00 тис. гривень – виробництво та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва.

Також Рада встановила обмеження щодо розміру державної підтримки виробництва фільмів: приміром, ігровий повнометражний фільм-дебют може претендувати на 12 млн грн, повнометражна анімація – на 30 млн грн, ігровий телесеріал – на 1,5 млн грн. за одну серію.

Скандали довкола Держкіно

Останніми роками, після призначення головою Державного агентства з питань кіно Марини Кудерчук, робота інституції все частіше викликає публічну критику з боку кінематографістів.

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали фактично спробою рейдерства. У листопаді відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора переможницю конкурсу Олену Гончарук, а замість неї призначили засновницю кінологічного центру Юлію Каждан. З того часу продовжується непевне існування найбільшого кіносховища, а контракт з його керівницею Держкіно не підписало навіть після другої перемоги Гончарук на конкурсі.

Мітинг проти реорганізації Довженко-центру Максим Поліщук / "Детектор медіа"

Влітку 2023 року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що Держкіно вже під час повномасштабної війни видало 35 прокатних посвідчень українській компанії, співзасновником якої є російський продюсер Міхаель Шліхт, відомий продюсуванням російських пропагандистсько-патріотичних фільмів. Держкіно у відповідь на звинувачення заявило, що не мало підстав відмовити у видачі прокатних посвідчень компанії Шліхта, та звинуватило журналістів проєкту "Схеми" у "спотворенні інформації".

Також у 2023-му Держкіно відзначилося створенням скандального проєкту Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року. Його надіслали органам державної влади, навіть не ознайомивши кіноспільноту. Ба більше, Держкіно відмовилось надати проєкт виданню "Детектор медіа" для ознайомлення.

Кіноспільнота зверталася до віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з проханням відкласти розгляд Стратегії в урядовому комітеті до громадського обговорення документа. Зрештою урядовий комітет відклав обговорення. В листопаді 2023-го кіноспільнота знов почала бити на сполох, що Кабмін може схвалити скандальну стратегію розвитку кіно. Наразі доля її невідома.

Відкриття фестивалю Cinema for Victory Держкіно України / Facebook

Один із останніх проєктів Держкіно, що викликав велику критику – фестиваль документальних фільмів, знятих під час російсько-української війни Cinema for Victory. Його проведення анонсували за кілька днів до відкриття фестивалю, нашвидкуруч подовжували його терміни та до початку тримали в секреті і локацію, і програму. На відкритті показали скандальний фільм "Буча", але зрештою заборонили присутнім журналістам розкривати його сюжет. А переможцем оголосили стрічку "Довга доба", яка не мала прем'єри на фестивалі, бо вже показувалася і в кінотеатрах, і навіть на 1+1.