Від творців "Слуги народу". "Квартал 95" представив тизер фільму "раша гудбай"
Студія "Квартал 95" презентувала тизер свого нового фільму "раша гудбай". Автори називають майбутню стрічку "своєрідним "щепленням" від "руського міра".
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Новий кінопродукт від студії, яка в минулому випускала серіали "Свати" та "Слуга народу", має вийти в широкий український прокат вже за два місяці – 27 березня 2025 року.
Режисером фільму є Олексій Кирющенко, відомий російськими серіалами "Моя прекрасна няня", "Між нами, дівчатами", українськими "Слуга народу" та "Недотуркані", а також повнометражною стрічкою "Слуга народу 2".
Також Кирющенко відомий тим, що у 2019 році намагався очолити
Держкіно, взявши участь у відповідному конкурсі. Після невдачі з Держкіно він увійшов до складу Наглядової ради УКФ за квотою Міністерства культури та інформаційної
політики. У 2023 році Кирющенко знову втрапив у кіноскандал – цього разу через
розподіл державних коштів на зйомки серіалів.
Креативним продюсером стрічки є сценарист серіалу "Слуга
народу" Юрій Костюк – у минулому заступник голови Офісу президента Зеленського
та згодом його спічрайтер.
Головні ролі у фільмі зіграли Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук.
В представленому тизері показано, як головна героїня – ведуча-пропагандистка з окупованої Росією частини України прагне евакуюватися до Москви, але помилково опиняється в Ужгороді. "Якщо раптом тебе запитають, просто говори "Слава Україні", – повчає вона свого сина-підлітка.
Опинившись не в Росії, головна героїня вчить сина жити серед жителів західної України
Креативний продюсер фільму Юрій Костюк розповів, що "раша гудбай" – це історія людини, яка отямилась: "Це кіно про українку, яка 10 років живе в окупації, у якої не лише повністю промиті мізки, а яка й сама стала проповідником хворих ідей та фейків про Україну. І одного дня, з усім цим набором в голові, вона випадково опиняється на Заході України, де їй випадає шанс кинути виклик усьому, що вважала правдою".
Студія "Квартал
95" — засноване у 2003 році на базі команди КВК творче об'єднання, що
займається виробництвом шоу-проєктів і розважальних програм. Одним із співзасновників
є нинішній президент України Володимир Зеленський.
"Квартал 95" неодноразово потрапляв у скандали
через приховування співпраці з Росією, дискримінаційні номери у своїх шоу тощо.
Серед найпопулярніших серіалів студії – російськомовні "Свати",
які з листопада 2017 року по червень 2019 року були заборонені до показу в
Україні через участь в них російських акторів-путіністів, та "Слуга
народу" – серіал, успіху якого багато в чому завдячує своєю перемогою на
виборах Зеленський.