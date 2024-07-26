"Маємо знати свою історію": Джамала про кавер на пісню Назарія Яремчука для альбому "Re: Yaremchuk"

Українські виконавці Джамала та Pianoбой переспівали хіти радянського українського музиканта Назарія Яремчука. Ці пісні стали частиною альбому "Re: Yaremchuk", приуроченого до виходу стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

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Для альбому каверів Джамала виконала свою версію пісні "Усміхнися мені", а Pianoбой – "Два перстені". Їх можна почути на усіх музичних платформах.

"Коли мені запропонували взяти участь у цій збірці, першу пісню, яку я послухала була "Усміхнися мені". Я зрозуміла – це вона! Мені здається, її взагалі не було чутно останні 10 років. Хотілося зробити свою версію, не нашкодивши й, у той самий час, додати свого характеру, і осучаснити", – розповіла УП.Культура про роботу над піснею Джамала.

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Співачка зазначила, що була у захваті від лірики пісні Яремчука, тому обрала саме її. А, створюючи свій кавер, намагалася не відходити у музиці від сенсу.

"Якщо ми послухаємо текст, він дивовижний: "Чебрецями заквітчані далі". Це ж вау. Це такі поетичні й, мені здається, "Хай розвіються наші печалі", – як ніколи важливі строки про те, що нас зараз оточує. Пісня не нова, але звучить сучасно… Сподіваюсь дуже, що і фани саме цієї пісні оцінять мою версію і хочеться, щоб люди, які не знають хто такий Назарій Яремчук, почули. Хай для них вона звучатиме як супер нова композиція. Маємо знати свою історію", – додала Джамала.

За її словами, пісня "Усміхнися мені" Назарія Яремчука нагадала її власну композицію "Smile": "Посил той самий: посміхатися, незважаючи ні на що. Знаєте, мені дуже імпонувало завжди те, що за кордоном, наприклад в Америці, незнайомі люди тобі усміхаються. Мені здається, що ви й себе таким чином можете заряджати, і інших. Мені подобається посміхатися незнайомим людям усюди: на вокзалі, в аеропорті, коли я забираю дітей із садочка, коли йду в магазин по хліб. Це може бути не посмішка на всі 32 зуби, як кажуть, а досить легка, але вона точно здатна надихнути вас!"

Джамала виконала свою версію пісні "Усміхнися мені" Film.ua

Pianoboy обрав для виконання "Два перстені". Її в 1973 році написав Володимир Івасюк.

"На мою думку "Перстені" – одна з найкрасивіших українських пісень і музично, і лірично... Мені хотілося зробити свою версію ще романтичнішою і теплішою за оригінал. Хоча ми записували її ще у 2021 році, версія Pianoбой, на мою думку, вийшла з нотками ностальгії, ніби дивишся сон про прекрасні часи, яких більше вже не буде, але які завжди житимуть десь біля серця. Щоб підкреслити "аналоговість" пісні, я долучив до запису 10 "живих" музикантів, які грали одночасно в студії наживо, як це робили колись", - розповів про створення каверу Дмитро Шуров.

Pianoboy обрав пісню "Два перстені" Film.ua

Альбом "Re: Yaremchuk" прагне підсвітити внесок Назарія Яремчука у розвиток музичної індустрії через переспіви у виконанні сучасних артистів. До альбому увійдуть 11 відомих пісень культового виконавця. Спродюсувала альбом переспівів донька Назарія Яремчука, Марія.

Марія Яремчук також стала співпродюсеркою документальної стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийде в широкий український прокат 8 серпня.