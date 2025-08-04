Росіяни пошкодили синагогу ХІХ століття в Одесі

Під час нічної російської атаки по Одесі постраждала історична синагога "Нахлас Еліезер" в районі Пересип.

Про це повідомив головний Рабин України Моше Реувен Асман.

Будівля зведена наприкінці XIX століття.

"Вона слугувала місцем молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади. Сьогодні ми знову стали свідками того, як війна торкається не лише людей, але й святих місць, нашої історичної памʼяті", – написав Моше Реувен Асман.

В Обʼєднаній єврейській общині України зазначили, що синагога до 1920-х років була місцем молитви для єврейської громади, але у радянські часи її закрили. У 1992 році внаслідок обвалу зруйнувалася молитовна зала з 25-метровими стелями. Там збереглися лише пекарня та господарські приміщення.

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Нині на цій території серед зарослих руїн залишилися залишки Арон а-Кодеш (священний ковчег) та інші релігійні предмети.

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Також російські безпілотники пошкодили одеський радіоринок.

За даними Одеської обласної прокуратури вогнем пошкоджено 50 торгівельних павільйонів, 8 – зруйновано вщент.

У ніч на 24 липня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено ринок "Привоз", Воронцовський палац, Приморський бульвар, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.