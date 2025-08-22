Росіяни завершили відновлювати зруйнований ними ж драмтеатр у Маріуполі

Росіяни завершили зовнішній ремонт знищеного їхньою ракетою драмтеатр у Маріуполі. Вони стверджують, що фасад готовий на 100% і нині тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Російські військові вдарили по драмтеатру 16 березня 2022 року. Там переховувалися цивільні.

Про завершення ремонтних робіт повідомила Маріупольська міська рада.

Наприкінці року російські окупанти хочуть показати свій перший спектакль у відновленій будівлі.

"За усім цим імітаційним "відновленням" приховані звірства російських окупантів, які скинули авіабомби на театр 16 березня 2022 року. Саме тоді там переховувалися сотні мирних маріупольців, серед них чимало дітей. Багато з них не вижили", – написали в Маріупольській міськраді.

Від початку повномасштабної війни 24 лютого й до знищення маріупольський театр був притулком для мирних мешканців та центром розподілу їжі, води й отримання інформації про коридори евакуації і пунктом збору для неї. З 24 лютого до 4 березня його використовували як укриття близько сотні людей. Це були переважно чинні та колишні працівники театру, їхні родини, а також люди, які тікали від насильства на початку 2022 року.

Російська армія вдарила по драматичному театру близько 10 ранку 16 березня 2022 року. Тоді у підвалі будівлі переховувалися сотні маріупольців. Журналісти Associated Press дійшли висновку, що могли загинути близько 600 людей. Утім точних даних немає, оскільки Маріуполь залишається в окупації до сьогодні.

Колективу театру вдалося виїхати з окупованого міста й почати відновлення в Ужгороді.

Після того, як російські окупанти розібрали завали уже буде неможливо порахувати точну кількість загиблих під час удару по драмтеатру.