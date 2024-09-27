У Цюриху офіційно скасували показ пропагандистської стрічки "Росіяни на війні"

Цюрихський міжнародний кінофестиваль скасував усі покази стрічки "Росіяни на війні". Глядачам почали приходити листи з анулюванням квитків, а на сайті фестивалю всі покази відмінили.

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Інформація про скасування з'явилася на офіційному сайті фестивалю.

В листах до відвідувачів фестивалю організатори зазначили, що публічні покази не проводитимуть "з міркувань безпеки". Втім стрічка лишається в конкурсній програмі документалістики, тож досі претендує на нагороди.

Усі покази стрічки офіційно скасовані з безпекових причин скриншот з сайту

На скасування вже відреагувало Міністерство закордонних справ України. Після того, як на міжнародних фестивалях почали оголошувати покази російської пропагандистської стрічки, пресслужба запустила хештег – #NoStageForRussia (Ні – сцені для Росії).

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"Міністерство закордонних справ України вдячне за рішення Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази фільму “Росіяни на війні”. Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", – наголосили у міністерстві.

МЗС також закликало організаторів фестивалю повністю вилучити стрічку з конкурсу.

"Єдиною загрозою для “безпеки його глядачів, гостей, партнерів та персоналу” є вплив російської пропаганди, що виправдовує агресію та звірства", – підсумували в МЗС.

Про фільм "Росіяни на війні"

"Росіяни на війні" – документальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.

Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.

Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.

Нещодавно режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.