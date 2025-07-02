Австрійську державну премію з літератури вперше отримав українець

Письменник, музикант, волонтер та військовослужбовець Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з європейської літератури 2025 року. Її присудило Федеральне міністерство житлово-комунального господарства, мистецтв, культури, ЗМІ та спорту. Цією премією вперше нагородили українця.

Про це повідомили у відомстві.

"Сергій Жадан надає літературній мові жаху війни та невидимому, всеохоплюючому страху. Він повертає народу України їхній голос та індивідуальність, які вони ризикують втратити перед обличчям російської агресії. Його творчість виражає те, що не може висловити повсякденна мова. Вона має літературну силу, необхідну для того, щоб бути свідченням та дарувати надію в часи війни та терору", – сказав федеральний міністр мистецтв і культури та віцеканцлер Австрії Андреас Баблер.

Австрійську державну премію з європейської літератури присуджують з 1965 року за повний літературний твір європейського автора, який отримав значне міжнародне визнання, що підтверджується перекладами. Твір також має бути доступний у перекладі німецькою мовою. Лавреат отримує премію у розмірі 25 000 євро.

Сергій Жадан вивчав німецьку літературу, здобув докторський ступінь з українського футуризму та з 1991 року є провідною фігурою молодіжної сцени Харкова.

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Він дебютував у літературі у 17 років і опублікував дванадцять збірок поезії та сім прозових творів. Його нагородили літературною премією імені Яна Міхальського та премією Brücke Berlin у 2014 році за книгу "Винахід джазу на Донбасі", відома в Україні як "Ворошиловград". BBC назвала книгу "Книгою десятиліття".

У 2022 році Жадан отримав Премію миру Німецької книжкової торгівлі. Торік він отримав звання почесного професора філософії Українського вільного університету у Мюнхені.

На початку червня 2024 року Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав Національної гвардії. Окрім служби Сергій продовжує волонтерську діяльність – збирає кошти для закупівлі техніки військовим, виступає з благодійними концертами тощо.