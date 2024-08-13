Ще дві роботи. Бенксі не припиняє свій арт-марафон у Лондоні

За минулий тиждень британський анонімний вуличний художник Бенксі створив на вулицях Лондона сім робіт. Цей тиждень лише почався – а митець вже показав два нових графіті.

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У вівторок, 13 серпня, Бенксі поділився в своєму Instagram світлиною малюнку на паркані лондонського зоопарку – на ньому горила ніби звільняє інших мешканців звіринцю: птахів, метеликів, тюленя.

"Це його [Бенксі] новий неймовірний мурал. Він знаходиться біля нашого входу і буде доступний для людей, які зможуть побачити і помилуватися ним. Це дуже круто!" – прокоментувала Sky News знахідку медіа-менеджерка Лондонського зоопарку Ребекка Бланшард.

Вона також додала, що нова серія робіт Бенксі "принесе радість і веселощі Лондону".

У свою чергу підписники художника залишають під його постом жарти про те, що незабаром шматок входу до зоопарку можуть пошкодити чи вкрасти, як це вже ставалося з роботами Бенксі минулого тижня.

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Напередодні, у понеділок, художник підтвердив авторство ще однієї роботи – носорога, який залазить на старенький Nissan Micra.

Носорога вже встигли зіпсувати @banksy / Instagram

Того ж дня ввечері мурал з носорогом зіпсував фарбою невідомий у чорній балаклаві. Як розповів BBC один з очевидців, молодик "нахабно підійшов і зіпсував інсталяцію графіті-тегом": "Весь інцидент стався менш ніж за 30 секунд".

Бенксі понад тиждень малює тварин

За останні дев'ять днів у різних частинах британської столиці з'явилося дев'ять різних малюнків із зображенням тварин. Пізніше кожна з цих робіт з'явилася у соцмережах Бенксі – таким чином анонімний художник завжди підтверджує, що робота належить йому.

Першою, минулого понеділка, на стіні будинку біля мосту К'ю з'явилася коза. У вівторок на стіні будинку в Челсі – зображення двох слонів, у середу - три мавпи, що звисали з мосту на Брік Лейн. У четвер на даху гаража в Пекхемі помітили виючого вовка, у п'ятницю - двох пеліканів над рибним магазином в Уолтемстоу. В суботу на порожньому білборді в Криклвуді з'явилося зображення кота, що потягується. Вранці у неділю, 11 серпня, перехожі помітили нову роботу – піраній на поліцейській будці у Сіті.

Першою Бенксі намалював козу @banksy / Instagram

Чотири з цих робіт були перенесені або зіпсовані: білборд з котом демонтували нібито з міркувань безпеки, супутникову тарілку з зображенням вовка вкрали люди в масках, слонів замалювали, а будку з піраньями перенесли у "безпечне місце".

Бенксі й Україна

Є роботи британського художника і в Україні. Їх вперше помітили у перший рік повномасштабного вторгнення Росії, у листопаді 2022 року, в різних містах Київської області, що постраждали від дій окупантів.

Традиційно в Instagram художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він. Бенксі виклав відео, що показувало процес роботи над малюнками.

Як і в Британії, з роботами Бенксі в Україні теж стаються пригоди: одне з них, в Ірпені, намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому, в Києві, – почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. Деякі – вкрили захисним склом.