Україна посилює книжкові позиції: що в програмі Франкфуртського книжкового ярмарку

Цьогоріч з 15 по 19 жовтня Україна візьме участь у Франкфуртському книжковому ярмарку. Національний стенд на подію традиційно організовує Український інститут книги у співпраці з Мистецьким арсеналом.

Тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку – Filling in ("Доповнення"). Відвідувачів спонукатимуть знайомитися з українськими класиками й сучасниками, а команда стенду взяла за мету "заповнити прогалини на європейській культурній мапі".

"За кордоном ми ще лише виборюємо своє місце, і саме над цим зараз працюють наші видавці. У Франкфурті ми також проведемо зустрічі з міністрами культури країн, які вже приєдналися до Альянсу культурної стійкості, та з тими, хто лише розглядає таку можливість. Переконана, що ярмарок стане місцем нових партнерств і важливих домовленостей", – зазначила виконувачка обов'язків міністра культури Тетяна Бережна.

Айдентика українського національного стенда

Бережна візьме участь у відкритті національного стенда разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України у ФРН Олексієм Макеєвим й директором Франкфуртського книжкового ярмарку Юрґеном Боосом.

Український національний стенд розташується у павільйоні 4.1 F79/80 з понад 300 книгами від 38 українських видавництв. Окремим стендом буде представлене Creative Women Publishing як переможець премії "Читомо".

Дизайн національного стенда розроблено спільно з Культурними силами на основі орнаментів Василя Кричевського, творця українського архітектурного модерну.

Що Україна представить на ярмарку

Упродовж ярмарку відбудеться близько 30 дискусії, зустрічей з авторами, презентацій перекладів українських книжок англійською й німецькою мовами. Участь у різних подіях візьмуть понад 50 культурних діячів з України та Європи.

Серед запрошених іноземних гостей зокрема: Ульріх Шмід, Алессандро Аккіллі, Клаудія Дате, Ютта Ліндекугель, Каті Бруннер, Лідія Нагель, Андреас Ростек, Барбара Баронова, Лоуренс Шимель, Карл Генрік Фредрікссон, Юрій Гуржи, Тіне Гаммер, Якуб Вундервальд, Беатрікс Керстен, Шамма Шахат, Олаф Кюль, Катаріна Раабе, Марко Мартін, Катерина Шультанс та інші.

Повну програму ярмарку можна переглянути за посиланням.

"Ми є співорганізаторами української програми, як на національному стенді, так і на головній сцені ярмарку і запросили до участі 7 українських та іноземних письменників та письменниць, чиї книжки вийшли нещодавно німецькою мовою і пояснюють важливі теми про Україну, зокрема, про війну", – зазначила Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Вона також додала, що на ярмарку покажуть рекомендаційні списки української класики, які сформували Тамара Гундорова та Алессандро Акіллі. Також презентують каталог перекладів, у якому вміщено уривки німецькою з книжок українських авторів – як сучасників, так і класиків.

"Цьогоріч у Франкфурті вийде низка перекладених текстів – Андрія Любки, Олександра Ірванця, Максима Еріставі, книги "Коротка історія довгої війни" Маріам Найєм, поезія Ярини Чорногуз та загиблого Максима Кривцова. Одразу у двох видавництвах будуть перекладені німецькою книги Вікторії Амеліної. Також цього року Клаудія Дате та Таня Малярчук презентують перші два томи масштабної збірки української класики у видавництві Wallstein Verlag", – зазначила Марія Шубчик, співкоординаторка української програми від Goethe-Institut в Україні.

Також цьогоріч, уже вчетверте поспіль, відбудеться Спеціальна програма для видавців з України та сусідніх країн. Її мета – сприяти навчанню та спілкуванню видавців, редакторів, ліцензійних менеджерів та літературних агентів з України, Вірменії, Болгарії, Чехії, Грузії, Молдови, Казахстану, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Разом над програмою працюють Книжковий арсенал, Франкфуртський книжковий ярмарок та Goethe-Institut Україна

Про Франкфуртський книжковий ярмарок

Франкфуртський книжковий ярмарок – провідний професійний майданчик для видавців, письменників і культурних інституцій, який щороку збирає десятки тисяч відвідувачів і учасників з усього світу.

Торік на Франкфуртському книжковому ярмарку повернули кілька російських видавництв, через що кілька українських видавців почали протестувати перед стендами. До мітингу долучилися представники "Української Асоціації Книговидавців та Книгорозповсюджувачів", зокрема Олександр Красовицький ("Фоліо"), Віктор Круглов ("Ранок") та Володимир Карасьов ("Знання"). Всі вони були представлені на Франкфурті на українському національному стенді.

Юрґен Боос тоді прокоментував ситуацію так: "Національного стенда Росії не було і не буде. Я ніколи не любив когось виключати, але я не хочу бачити тут представників російського уряду. Щодо видавців, ми ретельно перевірятимемо книги представлені на їхніх стендах. Це схоже на цензуру, але ми це будемо робити, бо Росія знищує культуру іншої країни".