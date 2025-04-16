Чернігівські музеї готують до евакуації, яку планують вже три роки

На Чернігівщині колекції шести музеїв планують евакуювати до більш безпечних міст. Підготовка до цього триває з 2022 року. Наразі залишилося оформити пакет документів для Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Після цього Обласна військово-цивільна адміністрація організує евакуацію.

Про це Суспільному повідомив Павло Веселов, заступник директора департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВЦА.

За словами Веселова, музеї мають усе необхідне для пакування, а також сформовано списки пріоритетних об’єктів до вивезення у дві черги.

"Це жодним чином не пов’язане з військовою обстановкою, ситуацією на прикордонні нашої області. В цих процесах ключове те, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій нам надало інформацію про місця, які вже зараз готові й мають відповідні умови для прийняття і зберігання наших експонатів", – прокоментував посадовець.

Музейні цінності евакуйовуватимуть з Новгород-Сіверського музею, Чернігівського обласного історичного музею, Літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського в Чернігові, Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка, Корюківського історичного музею та Семенівського історико-краєзнавчого музею.

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За даними МКСК, з Чернігівської області вже евакуювали предмети з трьох музеїв. Загалом за три роки повномасштабного вторгнення евакуювали 63 музеї з 12 областей.

На початку березня Коаліція дієвців культури звернулась з відкритим листом до Президента України, Уряду і Верховної ради з вимогою розпочати негайний процес евакуації музейних цінностей із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Також чиновників закликати скликати РНБОУ, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції міністерства культури.

У Коаліції дієвців культури стверджують, що менше 10% державного музейного фонду евакуйовано, понад 3 мільйонів цінних об’єктів залишаються у загрожених областях.

11 квітня під час брифінгу Галина Григоренко, заступниця міністра МКСК, зазначила, що для переміщених культурних цінностей потрібні великі площі для зберігання на що у міністерства не вистачає потужностей.

Водночас вона заявила, що всього на прифронтових і загрожених територіях нараховують 6 мільйонів об'єктів рухомої культурної спадщини.

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