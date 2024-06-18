Скандал у Спілці письменників: з неї виходять через гомофобну позицію керівництва

Катерина Калитко стала однією з перших, хто публічно заявив про вихід з НСПУ

Письменниця та поетеса Катерина Калитко написала заяву про вихід з Національної спілки письменників України через гомофобну позицію та засудження символіки прайд-місяця. В коментарях до допису інші письменниці почали висловлювати солідарність та бажання зробити те саме.

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Свою заяву лавреатка шевченківської премії Калитко опублікувала у Facebook.

Поетка розповіла, що вже довгий час не має "точок дотику" з організацією і зберігала членство з поваги до пам’яті поета Київської школи Віктора Кордуна.

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"Організація вже давно демонструє середньовічне невігластво у розумінні сучасного світу. Але для всього є межа, і свіжа гомофобна риторика з їхнього боку - вже поза нею. Оця моя заява, що нижче, щойно поїхала рекомендованим листом у жовтий дім на Банковій. Прошу більше не асоціювати мене з НСПУ і не згадувати про неї в будь-яких офіційних представленнях мене", – пояснила Калитко.

В коментарях дієвці культури та активісти підтримали позицію Калитко. Крім того, над подібним рішенням замислились інші письменниці – Віта Литвак, Ірина Сажинська й ті, хто роздумував над вступом туди.

10 червня в соціальних мережах спілки письменників з’явився допис з репостом статті з Української літературної газети. Її головним редактором є чинний голова НСПУ Михайло Сидоржевський. Посилання на матеріал супроводили згадкою про музей Ханенків та Одеський художній музей, які додали прапори ЛГБТ-спільноти на свої логотипи на честь місяця Прайду, який триває по всьому світу.

"У такий спосіб, вони фактично декларують свою солідарність з антисімейними і антинаціоналістичними ідеями лгбт-угрупування", – написали у спілці.

Натомість виконавча продюсерка та ведуча Громадського радіо Ана Море подала скаргу щодо "Української літературної газети" до Комісії із журналістської етики:

"Подала скаргу в Комісію з журналістської етики на неадекватний, гомофобний та просто ідіотський матеріал в "Українській літературній газеті"… Ще раз: "Українська літературна газета" передрукувала цитати з треш-порталу "Всі разом", яким раніше Нацрада винесла припис через розпалювання ворожнечі щодо ЛГБТ".

Про спілку письменників

Національна спілка письменників була створена у Києві в 1934 році на противагу ліквідованим незалежним українським об'єднанням, таким як "Плуг" і ВУСПП (Всеукраїнської спілки пролетарських письменників). З того часу в "жовтому будинку" на Банковій вулиці виріс осередок інтелігенції з антирадянськими позиціями та новаторами у сфері літератури.

Спілка має на меті слідкувати за тенденціями, створювати нові канони й об'єднували літераторів з усієї України: поетів, прозаїків, драматургів, критиків і перекладачів.

Також НСПУ транслює суспільну думку й ініціює проєкти, які відповідають потребам громадськості. Так, у 2022 році представники спілки ініціювали закриття музею Булгакова в Києві, за який досі точаться дискусії.