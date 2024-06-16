У Києві вперше від початку повномасштабної війни пройшов КиївПрайд

У Києві вперше за час повномасштабної війни відбувся Марш рівності.

Про це повідомили організатори КиївПрайду.

Зазначається, що з міркувань безпеки цьогорічна кількість учасників була обмеженою, а час і локація акції не були оприлюднені заздалегідь. Востаннє такі обмеження КиївПрайд застосовував ще у 2015 році.

"Попри те, що неподалік відбулася акція проти проведення Маршу, захід пройшов без сутичок", – зазначили в КиївПрайд.

В акції взяли участь понад 500 людей Фото: Наталія Азаркіна

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У Марші взяло участь понад 500 людей, серед яких була колона ЛГБТК+ військових з банером "ArmUkraineNow". Учасники подякували військовим за можливість жити в Україні та продовжувати боротися за свої права.

До акції також долучилися посли та представники дипломатичних місій.

"Поліція значно обмежила маршрут Маршу, дозволивши учасникам пройти лише 100 метрів. Загалом акція тривала 30 хвилин", – повідомили організатори.

Вони заявляють, що поліція "переоцінила ризики та фактично ізолювала Марш".

Фото: Наталія Азаркіна Фото: Наталія Азаркіна Фото: Наталія Азаркіна Фото: Наталія Азаркіна

"Поліція запевняла нас, що ніхто не проводить рухомі акції у Києві, натомість дозволила людям, що погрожували Маршу КиївПрайд, крокувати центром міста.

Наш Марш оточили кордонами поліції та автобусів і дозволили пройти лише 100 метрів. Ми пішли на цей болісний компроміс задля безпеки і відродження традиції, щоб наступного року зробити потужний і відкритий Марш КиївПрайд", – зазначила голова КиївПрайду Анна Шаригіна.

Під час Маршу учасники закликали міжнародну спільноту надати Україні озброєння, скандували "Росія – держава терорист" та "Змусьте Росію заплатити", а також виголошували гасла із закликом ухвалити законопроєкти 5488 та 9103, що стосуються боротьби з проявами дискримінації та інституту реєстрованих партнерств.

Нагадаємо, спочатку організатори КиївПрайду планували проведення маршу в метрополітені, проте влада Києва не дозволила проводити захід у підземці та порадила знайти для цього іншу локацію.

Раніше ми розповідали, що народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик розкритикувала популяризацію, публічну підтримку, а також "пропаганду" та проведення масових заходів на захист ЛГБТ-спільноти. Це викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж.