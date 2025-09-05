У Брюсселі підписали меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини

У четвер, 4 вересня, в Брюсселі виконувачка обов'язків міністра культури Тетяна Бережна та виконавчий директор Міжнародного альянсу для захисту культурної спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) Валері Фреланд підписали Меморандум про створення Українського фонду культурної спадщини.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Фонд створили для координації та управління міжнародною фінансовою допомогою. Її спрямовуватимуть на збереження та відновлення культурної спадщини України.

Головний офіс фонду розмістять на території однієї з держав-членів Європейського союзу, з представництвом в Україні.

"Український фонд культурної спадщини стане надійною, прозорою платформою для реалізації конкретних проєктів – від захисту колекцій до відновлення пошкоджених об’єктів. Завдяки чітким правилам управління та партнерства ми створюємо не просто фонд, а ефективний інструмент із довгостроковим впливом та підзвітністю. Це вагомий внесок у стійкість та відновлення нашої держави", – наголосила Тетяна Бережна.

Серед основних завдань фонду:

залучення донорських внесків;

організація конкурсних відборів проєктів;

підтримка цифрової трансформації у сфері спадщини;

розвиток професійної спільноти.

Для чого потрібен Український фонд культурної спадщини

У серпні виконувачка обов'язків міністра культури Тетяна Бережна анонсувала, що фонд почне роботу восени. За її словами, на Конференції з відновлення України у Римі створили Альянс стійкості культури та обговорили наміри щодо створення Українського фонду культурної спадщини.

"Якраз восени ми плануємо створити цей фонд. Це буде незалежна інституція, що функціонуватиме не в Україні, але спрямовуватиме кошти, залучені від партнерів, на відбудову. Вже до кінця року плануємо залучити 500 млн грн на відновлення української культурної спадщини", – сказала Бережна.

На момент поїздки до Риму міністром культури та стратегічних комунікацій був Микола Точицький, тоді він заявляв, що сім країн зголосилися зробити внески до Фонду від 1 мільйона євро.

Раніше експерти Ольга Сагайдак, голова Коаліції дієвців культури та Володимир Воробей, директор Агенції PPV, які були на воркшопі у Флоренції щодо створення УФКС, пояснили для УП.Культура, які функції виконуватиме Фонд.

Як зазначили експерти, Фонд першочергово має займатися консервацією пошкоджених пам’яток, реставрацією рухомих об’єктів спадщини, а також будуванням фондосховищ для евакуації із загрожених територій картин, скульптур, археологічних предметів, об’єктів природознавчих та краєзнавчих музеїв.

Задачі після війни – у першу чергу відновлення нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Учора, 18 серпня, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко презентувала Проєкт Програми дій Уряду, який складається з 12 пріоритетних напрямків. Серед них є культура. Свириденко зазначила, що Уряд планує розпочати реставрацію щонайменше 10 об’єктів культурної спадщини до кінця 2025 року. До 2026 року залучити не менше 500 мільйонів гривень на збереження та відновлення культурних пам’яток.