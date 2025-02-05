"Ти [Романтика]" на великих екранах: вийшов трейлер кіноверсії мюзикла про Розстріляне відродження

Кадр з фільму "Ти [Романтика] в кіно"

Вийшов трейлер кіноверсії історичного мюзикла про Розстріляне відродження "Ти [Романтика] в кіно". Її можна буде побачити в кінотеатрах з 10 квітня.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Основою кіноверсії стала однойменна вистава-мюзикл гурту "МУР", з якою вони гастролювали у 2024 році. Вистава мала великий попит серед глядачів, покази проходили з аншлагами.

"Це не вистава про трагедію Розстріляного відродження, бо скільки вже можна сумувати. Це не вистава з ключовою ідеєю, що "треба любити Україну, і тоді все буде добре". Ні. Цього недостатньо. Це вікно у минуле, коли ти приходиш і розчиняєшся в харківському Будинку "Слово", в тій епосі, в діалогах Сосюри, Хвильового. Ось що таке романтика – це можливість подорожувати у часі", – розповідає режисер мюзиклу "Ти [Романтика]", учасник гурту "МУР" Олександр Хоменко.

Мюзикл "Ти [Романтика] в кіно" розповідає про події у харківському Будинку "Слово", до якого на початку ХХ століття радянська влада спочатку зібрала вбила сотні представників української творчої еліти, а згодом знищила їх.

Сюжет показує створення будинку "Слово", репресії, яких зазнавали мешканці, та шлях поета Павла Тичини. Події сторічної давності переплітаються із сучасністю та нинішньою війною проти Росії.

РЕКЛАМА:

Фільм покаже виставу у її сценічному вигляді, з акцентом на кінематографічній динаміці. Тут використано крупні плани, зміну ракурсів, фокусування на деталях, які підсилюють емоційний вплив театральної гри. Автори прагнули додати монтажем нових ритмів, але зберегти автентичність і атмосферу живого виступу.

Про проєкт "МУР"

Проєкт "МУР" був створений під час повномасштабної російсько-української війни українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (режисер, актор, сценарист, автор текстів), Віктор Ткаченко (композитор, актор) і Микола Шмундир (актор), Марія ОʼРайлі (режисерка монтажу), Олександр Заїка (виконавець та автор пісень).

Гурт став відомий у соцмережах документальними відео про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка.

Також колектив випустив чотири студійні релізи: "МУР Vol. 1", "Захалявна книжечка" (2022), "Ти [Романтика]" (2024), Pax Romana (2025). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.