"Ти [Романтика]" на великих екранах: вийшов трейлер кіноверсії мюзикла про Розстріляне відродження
Вийшов трейлер кіноверсії історичного мюзикла про Розстріляне відродження "Ти [Романтика] в кіно". Її можна буде побачити в кінотеатрах з 10 квітня.
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Основою кіноверсії стала однойменна вистава-мюзикл гурту "МУР", з якою вони гастролювали у 2024 році. Вистава мала великий попит серед глядачів, покази проходили з аншлагами.
"Це не вистава про трагедію Розстріляного відродження, бо скільки вже можна сумувати. Це не вистава з ключовою ідеєю, що "треба любити Україну, і тоді все буде добре". Ні. Цього недостатньо. Це вікно у минуле, коли ти приходиш і розчиняєшся в харківському Будинку "Слово", в тій епосі, в діалогах Сосюри, Хвильового. Ось що таке романтика – це можливість подорожувати у часі", – розповідає режисер мюзиклу "Ти [Романтика]", учасник гурту "МУР" Олександр Хоменко.
Мюзикл "Ти [Романтика] в кіно" розповідає про події у харківському Будинку "Слово", до якого на початку ХХ століття радянська влада спочатку зібрала вбила сотні представників української творчої еліти, а згодом знищила їх.
Сюжет показує створення будинку "Слово", репресії, яких зазнавали мешканці, та шлях поета Павла Тичини. Події сторічної давності переплітаються із сучасністю та нинішньою війною проти Росії.
Фільм покаже виставу у її сценічному вигляді, з акцентом на кінематографічній динаміці. Тут використано крупні плани, зміну ракурсів, фокусування на деталях, які підсилюють емоційний вплив театральної гри. Автори прагнули додати монтажем нових ритмів, але зберегти автентичність і атмосферу живого виступу.
Про проєкт "МУР"
Проєкт "МУР" був створений під час повномасштабної російсько-української війни українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (режисер, актор, сценарист, автор текстів), Віктор Ткаченко (композитор, актор) і Микола Шмундир (актор), Марія ОʼРайлі (режисерка монтажу), Олександр Заїка (виконавець та автор пісень).
Гурт став відомий у соцмережах документальними відео про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка.
Також колектив випустив чотири студійні релізи: "МУР Vol. 1", "Захалявна книжечка" (2022), "Ти [Романтика]" (2024), Pax Romana (2025). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.