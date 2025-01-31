"Топ БараБуки": оголосили найкращі дитячі та підліткові книжки 2024 року

Eкспертки лабораторії дитячого читання "БараБука" відзначили найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року.

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Оголошення топ-книжок відбулося у четвер, 30 січня, в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей у Києві.

Цьогоріч до довгого списку увійшло 60 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих, до короткого - 25. До списку переможців увійшло 15 видань.

"Упродовж року проявилася нова потужна, стійка, конкурентна хвиля авторів. Це також засвідчує важливу готовність видавців робити ставки на нові імена. Міцнішає й стає дедалі стійкішою культура укрдитліту: багато письменників та видавців узяли за правило звертатися до редакторів та психологів за супервізією, не припиняються приватні профільні навчальні курси", – заявила засновниця "БараБуки", письменниця Тетяна Стус.

Переможці "Топу БараБуки 2024":

Ілюстрована книжка року

Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Катерина Лазірко. "Жозефіна Горішок. Білочка-детективка" / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці)

"БараБука"

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Поетична книжка року

Галина Кирпа. "І це називається літо!" / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева)

"БараБука"

Художня проза для молодшого шкільного віку

Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія" / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури)

Інна Данилюк. "Пірнути в Київське море" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)

Олена Скуловатова. "Як заробити на канікулах" / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці)

"БараБука"

Пізнавальна книжка року

Мирослав Кошик. "Історія України для наймолодших" (Маґура)

Євгенія Завалій. "Політика для дітей" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан)

Ольга Бірзул. "Твоя книга про кіно" / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева)

"БараБука"

Родинне читання

Христя Венгринюк. "Моя мама — гора" / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)

Світлана Ройз. "Сміховисько" / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)

"БараБука"

Підліткова книжка року

Ольга Савицька. "Повний нуль" / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза)

"БараБука"

Фентезі року

Мія Марченко, Катерина Пекур. "Діти вогненного часу" (Readberry)

"БараБука"

Дебют року

Катерина Корнієнко. "Дивокровці" (Видавництво Старого Лева)

"БараБука"

Вибір читачів

Катерина Гольцберг. "Я іду до психолога" (Vivat)

Про лабораторію дитячого читання "БараБука"

"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.

До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".

З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.

В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.