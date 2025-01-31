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"Топ БараБуки": оголосили найкращі дитячі та підліткові книжки 2024 року

Марія Кабацій — 31 січня, 11:16
Топ БараБуки: оголосили найкращі дитячі та підліткові книжки 2024 року
AlexLipa / Depositphotos

Eкспертки лабораторії дитячого читання "БараБука" відзначили найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року.

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Оголошення топ-книжок відбулося у четвер, 30 січня, в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей у Києві.

Цьогоріч до довгого списку увійшло 60 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих, до короткого - 25. До списку переможців увійшло 15 видань.

"Упродовж року проявилася нова потужна, стійка, конкурентна хвиля авторів. Це також засвідчує важливу готовність видавців робити ставки на нові імена. Міцнішає й стає дедалі стійкішою культура укрдитліту: багато письменників та видавців узяли за правило звертатися до редакторів та психологів за супервізією, не припиняються приватні профільні навчальні курси", – заявила засновниця "БараБуки", письменниця Тетяна Стус.

Переможці "Топу БараБуки 2024":

Ілюстрована книжка року

  • Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
  • Катерина Лазірко. "Жозефіна Горішок. Білочка-детективка" / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці)
"БараБука"
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Поетична книжка року

  • Галина Кирпа. "І це називається літо!" / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева)
"БараБука"

Художня проза для молодшого шкільного віку

  • Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія" / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури)
  • Інна Данилюк. "Пірнути в Київське море" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)
  • Олена Скуловатова. "Як заробити на канікулах" / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці)
"БараБука"

Пізнавальна книжка року

  • Мирослав Кошик. "Історія України для наймолодших" (Маґура)
  • Євгенія Завалій. "Політика для дітей" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан)
  • Ольга Бірзул. "Твоя книга про кіно" / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева)
"БараБука"

Родинне читання

  • Христя Венгринюк. "Моя мама — гора" / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)
  • Світлана Ройз. "Сміховисько" / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)
"БараБука"

Підліткова книжка року

  • Ольга Савицька. "Повний нуль" / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза)
"БараБука"

Фентезі року

  • Мія Марченко, Катерина Пекур. "Діти вогненного часу" (Readberry)
"БараБука"

Дебют року

  • Катерина Корнієнко. "Дивокровці" (Видавництво Старого Лева)
"БараБука"

Вибір читачів

  • Катерина Гольцберг. "Я іду до психолога" (Vivat)

Про лабораторію дитячого читання "БараБука"

"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.

До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".

З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.

В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.

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