"Топ БараБуки": оголосили найкращі дитячі та підліткові книжки 2024 року
Eкспертки лабораторії дитячого читання "БараБука" відзначили найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року.
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Оголошення топ-книжок відбулося у четвер, 30 січня, в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей у Києві.
Цьогоріч до довгого списку увійшло 60 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих, до короткого - 25. До списку переможців увійшло 15 видань.
"Упродовж року проявилася нова потужна, стійка, конкурентна хвиля авторів. Це також засвідчує важливу готовність видавців робити ставки на нові імена. Міцнішає й стає дедалі стійкішою культура укрдитліту: багато письменників та видавців узяли за правило звертатися до редакторів та психологів за супервізією, не припиняються приватні профільні навчальні курси", – заявила засновниця "БараБуки", письменниця Тетяна Стус.
Переможці "Топу БараБуки 2024":
Ілюстрована книжка року
- Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Катерина Лазірко. "Жозефіна Горішок. Білочка-детективка" / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці)
Поетична книжка року
- Галина Кирпа. "І це називається літо!" / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева)
Художня проза для молодшого шкільного віку
- Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія" / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури)
- Інна Данилюк. "Пірнути в Київське море" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)
- Олена Скуловатова. "Як заробити на канікулах" / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці)
Пізнавальна книжка року
- Мирослав Кошик. "Історія України для наймолодших" (Маґура)
- Євгенія Завалій. "Політика для дітей" / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан)
- Ольга Бірзул. "Твоя книга про кіно" / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева)
Родинне читання
- Христя Венгринюк. "Моя мама — гора" / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)
- Світлана Ройз. "Сміховисько" / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)
Підліткова книжка року
- Ольга Савицька. "Повний нуль" / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза)
Фентезі року
- Мія Марченко, Катерина Пекур. "Діти вогненного часу" (Readberry)
Дебют року
- Катерина Корнієнко. "Дивокровці" (Видавництво Старого Лева)
Вибір читачів
- Катерина Гольцберг. "Я іду до психолога" (Vivat)
Про лабораторію дитячого читання "БараБука"
"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.
До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".
З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.
В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.