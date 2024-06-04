Книгу "Тореадори з Васюківки" Нестайка екранізують

Одна з найвідоміших українських дитячих книг – "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка – матиме екранізацію. Права на зйомки фільму за книжкою отримали українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков.

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Про це Роман Краснощок повідомив у своєму Facebook.

"Моя улюблена книга дитинства, перший український дитячий бестселер і найкраща українська дитяча книга за версією Європейської комісії вперше за 60 років отримала змогу ожити на великих екранах у вигляді повнометражного фільму", – зазначив режисер.

Краснощок додав, що саме трилогія Нестайка виховала в ньому любов до кіно й вплинула на вибір професії. Він зазначив, що мріяв побачити цей фільм ще з 12 років.

Наразі, за його словами, йде процес адаптації сценарію.

Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук ("Мої думки тихі", "Як там Катя", "Спадок брехні").

Також Краснощок поділився першою ілюстрацією до майбутньої екранізації. Авторкою зображення стала художниця Наталія Лютневська.

Роман Краснощок та Антон Чистяков здобули освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за спеціальністю "Режисер ігрового кіно". Разом працювали над такими стрічками як середньометражка про закриття вигаданої регіональної телерадіостанції "Останній день юності" (2021), комедійний короткий метр про промислового альпініста "Виховання висотою" (2022) та документальний фільм "Ми вдома" (2023), закадровий текст у якому озвучив Стівен Фрай.

Про "Тореадорів з Васюківки"

Трилогія "Тореадори з Васюківки", написана у 1963-1970 роках Всеволодом Нестайком, стала однією з найпопулярніших українських дитячих книжок всіх часів. Вона розповідає про двох друзів Яву та Павлушу, які мріють прославитися на весь світ і для цього вигадують різноманітні пригоди.

Обкладинка першого видання "Тореадорів з Васюківки" Wikipedia

Книга отримала першу екранізацію в 1965 році. Це була короткометражна стрічка за одним з епізодів оповіді. Режисером тоді став Самарій Зелікін.

Пізніше за зйомки фільму за книгою Нестайка брався український режисер Віктор Іванов. Через радянську цензуру екранізація тоді так і не з'явилася.

У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла книги Нестайка до "Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена" як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.

У 2004 році Нестайко вніс зміни у свій текст, вилучивши радянський контекст, незрозумілі сучасному читачеві деталі.

Трилогія виходить у видавництві "А-ба-ба-га-ла-ма-га".