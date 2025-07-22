Традиції храмового свята на Трійцю внесли до нематеріальної культурної спадщини
Традиції храмового свята на Трійцю включили до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Храмове свято поширене у селі Шульгинка на Луганщині та бере свій початок з кінця XVIII століття. Перші згадки про "Храм" датуються 1781 роком. Тоді завершили будівництво церкви Святої Трійці, яка не збереглася до нашого часу. Однак тоді її відкриття припало на Трійцю. З того часу в селі щороку відзначають Храмове свято, зазначили в МКСК.
Напередодні свята на світанку чоловіки виходили на лукак поблизу річок Шульга та Айдар та косили запашні трави – чебрець, м’яту, верболист, холодо. Заготовляли очерет, осоку, тростину й рогіз.
Потім цими травами прикрашали будинки, а мешканці села у святковому вбранні з букетами з лісових та польових рослин йшли до церкви.
Хоча у селі було дві церкви, у цей день люди традиційно збиралися біля храму Святої Трійці. Там освячували зелень та страви. Після літургії священник запрошував селян на спільну трапезу.
Головною стравою були обрядові дріжджові пиріжки з начинкою "сопка" (смалець, шкварки, смажена цибуля, спеції) та "сушка" (сушені фрукти).
Після трапези мешканці села залишалися біля церкви, щоб грати в ігри, співати пісні та розважатися.
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