В Італії турист порвав старовинну картину у музеї під час селфі

Відвідувач Галереї Уффіці у Флоренції впав на портрет XVII століття і розірвав його під час невдалої спроби зробити селфі.

Інцидент стався у суботу, 21 червня, повідомиляє арт-видання Hyperallegic.

Чоловік спіткнувся і впав назад, намагаючись імітувати для селфі позу тосканського принца Фернандо де Медічі, який зображений на портреті.

Записи з камер спостереження зафіксували відвідувача, який стояв за кілька сантиметрів спиною до портрета, написаного художником епохи бароко Антоном Доменіко Габбіані між 1695 і 1700 роками.

На відео помітно, що чоловік намагався імітувати положення рук Медічі. Але втратив рівновагу та перекотився назад, впав на картину і розірвав її знизу.

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Скриншот з відео на якому видно як відвідувач падає на картину Скриншот з відео з dailymail.co.uk

Портрет вилучили з виставки, щоб відновити. У музеї зазначили, що очікують на повернення роботи в експозицію незабаром. На сайті Галереї Уфіцці вказано, що виставка закрита до 2 липня.

Поліція встановила людину, яка пошкодила витвір мистецтва та сповістила судові органи.

Директор Галереї та співкуратор виставки Сімоне Верде сказав, що це поширена проблема: відвідувачі приходять до музеїв, лише щоб створити мем або зробити фото для соцмереж. Тож він планує запровадити обмеження, щоб запобігти такій поведінці "яка несумісна з розумінням їхніх інституцій та повагою до культурної спадщини".

Картина експонувалася на виставці "Флоренція та Європа: мистецтво вісімнадцятого століття", яка складалася зі 150 творів мистецтва.

Галерея Уффіці – палац у Флоренції, побудований всередині XVI століття. Зараз це один з найважливіших музеїв європейського образотворчого мистецтва. Він зберігає колекції творів художників доби Відродження і барокко (Джотто, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Дюрера, Кранаха тощо), а також 1600 автопортретів митців.

На початку червня інша пара відвідувачів в Італії у Веронському музеї Palazzo Maffei пошкодила музейний експонат – вкритий кристалами стілець, омаж картині Вінсента ван Гога. Чоловік сів на нього для фотографії і зламав.

Жінка допомогла йому встати, після чого обоє поспішно вийшли з кімнати.