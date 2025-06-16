Хотів зробити фото: в Італії турист зламав вкритий кристалами стілець, натхненний картиною ван Гога

В Італії турист зламав музейний експонат – вкритий кристалами стілець, натхненний картиною Вінсента ван Гога.

Чоловік сів на нього для фотографії, повідомляє CNN.

Веронський музей Palazzo Maffei опублікував відео, на якому видно чоловіка та жінку, які по черзі позують біля "стільця ван Гога". Потім чоловік вирішив сісти на експонат та зламав сидіння і дві передні ніжки.

Жінка допомогла йому встати, після чого обоє поспішно вийшли з кімнати.

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Представлене крісло – це робота італійського митця Ніколи Болли, натхненна картиною ван Гога 1888 року "Стілець Вінсента з люлькою", на якій зображено дерев'яний стілець на кахельній підлозі.

Сучасна інтерпретація Болли, створена між 2006 і 2007 роками, покрита сотнями кристалів Swaroski.

Картина "Стілець Вінсента з люлькою" Wikipedia

"Те, що ви щойно побачили, було б смішним, якби, на жаль, не сталося насправді. Це найгірший кошмар для будь-якого музею", – сказала директорка Palazzo Maffei Ванесса Карлон.

Спочатку у музеї боялися, що стілець буде неможливо відремонтувати через його делікатну конструкцію. Однак реставраторам вдалося це зробити.

"На щастя, експонат знову сяє", – зазначила Карлон.

Експонат "стілець ван Гога" після реставрації Скріншот з відео Palazzo Maffei Verona

Музей повідомив про інцидент поліції. Наразі особистість причетних невідома.

"Особлива подяка всім, хто щодня проходить по залах музею з обережністю, увагою і захопленням. Адже мистецтво не просто для того, щоб на нього дивитися. Воно для того, щоб любити", – зауважили у музеї.

Нагадаємо, у Британії заарештували чоловіка, який вкрав з парку статую мавпи: її шукали на гелікоптерах.