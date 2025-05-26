У В’єтнамі чоловік зламав трон останнього імператора країни: винуватця перевірять психіатри

У В’єтнамі чоловік зламав церемоніальний трон в одному з палаців останньої імператорської династії. Через пошкодження "національного надбання" порушника відправили на психіатричну експертизу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на державні ЗМІ.

Імператорська династія Нгуєн була останньою, яка правила В’єтнамом з 1802 по 1945 роки. Під час перебування при владі представники родини заснували місто Хюе в центрі країни.

Там спорудили кілька імператорських палаців, місць для проведення ритуалів та гробниць – пам’ятки входять до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік з "ознаками сильного сп’яніння" проник до огородженої зони палацу Тхай Хоа, яку вважають "найважливішою спорудою міста". Раніше там проводили церемонії та суди імператорів.

Там чоловік "незв’язно кричав" і зламав лівий підлокітник церемоніального трону. На фотографії, опублікованій офіційною газетою керівної в країні комуністичної партії, видно частину підлокітника з головою дракона, що лежить на підлозі. Поруч з нею – два інші фрагменти від трону.

Через "нестабільний психічний стан", а також "марення та незв’язну мову" чоловіка відправили на психіатричну експертизу.

Тим часом у комплексі пам’яток посилюють заходи безпеки, зокрема захист артефактів та національних цінностей.

Раніше в Південній Кореї знайшли ймовірного винуватця наймасштабніших пожеж в історії країни – ним міг бути 56-річний чоловік, який продовжив ритуал вшанування предків із розведенням вогню.