У Берліні відкрили виставку евакуйованого з Одеси живопису

У Берліні, в Gemäldegalerie, відкрили виставку робіт, евакуйованих з Одеського музею західного та східного мистецтва. Відкриття відвідав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Організацію виставки "Із Одеси до Берліна. Європейський живопис 16-19 ст." профінансував уряд Німеччини. Багато з нині експонованих картин приїхали з воєнної Одеси без рам, повідомляє The Art Newspaper.

Виставка об'єднує 60 робіт художників з колекції одеського музею, зокрема Франса Галса, Корнеліса де Хема, Бернардо Строцці та Франческо Граначчі, а також картини з колекції Gemäldegalerie.

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

РЕКЛАМА:

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

"Прекрасна старовинна частина Одеси, де розташований Музей західного та східного мистецтва, неодноразово зазнавала ракетних ударів", – сказав Штайнмаєр на відкритті. – "У незліченних українських містах продовжують пошкоджувати пам'ятки архітектури, руйнувати культурні заклади та викрадати твори мистецтва".

Президент Німеччини також зазначив, що "атаки на музеї, театри, опери та бібліотеки мають на меті знищити культурну пам'ять України".

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Вхід на виставку картин з Одеси для українців безкоштовний. Також українською підготували тексти виставки та каталог.

"Сподіваюся, що цю виставку побачить багато людей з Німеччини, Європи та всього світу. Сподіваюся, що українці, які знайшли притулок тут, у Німеччині, знайдуть у картинах частинку дому", – сказав Штайнмаєр.

Він висловив сподівання, що "картини можна буде незабаром повернути туди, де вони належать: до Музею західного та східного мистецтва в Одесі, у вільній і незалежній Україні, в якій ніхто не повинен боятися бомб або ракет".

Виставка "Із Одеси до Берліна. Європейський живопис 16-19 ст." у Берліні триватиме до 22 червня. У жовтні експозиція переїде до іншого німецького міста – Гайдельберга.

Як евакуювали твори з Одеського музею західного та східного мистецтва

Одеський музей західного та східного мистецтва, що був заснований у 1923 році, до повномасштабного вторгнення мав велику колекцію європейського живопису, скульптури, гравюри та прикладного мистецтва від епохи Відродження до ХХ століття. Невдовзі після російського вторгнення 24 лютого 2022 року найважливіші картини перемістили до аварійного сховища в Україні.

Через побоювання, що заклад не зможе повноцінно вберегти роботи, українська сторона звернулася по допомогу до берлінських музеїв. У вересні 2023 року 74 роботи були привезені до Берліна та оброблені фахівцями з консервації Gemäldegalerie.

Фахівці розпаковують картини у Берліні в 2023 році Sabine Lata