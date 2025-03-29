У Бучі з'явиться меморіал пам'яті жертв окупації: оголосили переможця архітектурного конкурсу

У Бучі оголосили переможця архітектурного конкурсу для створення Меморіального комплексу на території храму Святого апостола Андрія Первозванного, де під час окупації міста у братській могилі поховали 116 невинно вбитих людей.

Як повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук, меморіал покликаний зберегти пам’ять про події тих днів і жертв російських загарбників.

"Цей простір пам’яті розповідатиме про 33 дні окупації – не через цифри чи дати, а через форму, матеріал, тишу.

Головна споруда матиме перевернуту конструкцію – як символ перевернутого життя містян, які втратили все. А коридор, що занурюється під землю і повертається назад до світла, передає шлях, яким пройшли люди – від страху до надії", – пояснив мер.

Цей простір пам’яті розповідатиме про 33 дні окупації Фото: facebook.com/buchagolova Меморіал покликаний зберегти пам’ять про події окупації та людей, які не пережили ті дні Фото: facebook.com/buchagolova Простір пам’яті розповідатиме про 33 дні окупації через форму, матеріал, тишу. Фото: facebook.com/buchagolova Коридор передає шлях, яким пройшли люди — від страху до надії Фото: facebook.com/buchagolova Головна споруда матиме перевернуту конструкцію Фото: facebook.com/buchagolova Наразі ще тривають громадські обговорення проєкту Фото: facebook.com/buchagolova Меморіал збудують на території Храму Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих Фото: facebook.com/buchagolova Проєкт-переможець архітектурного конкурсу створений командою Urban Design Фото: facebook.com/buchagolova

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Поряд з меморіалом буде штучна водойма, береги якої вкриють таблички з іменами загиблих. У кожній з них буде світло, яке "світитиме вночі, як пам’ять, що ніколи не згасає".

Раніше у Бучанській міській раді повідомляли, що отримали шість заявок на участь у конкурсі. Серед претендентів були архітектори з України та США.

Наразі тривають громадські обговорення проєкту. Влада закликає містян долучитися до процесу – поділитися думками та запропонувати ідеї.

Раніше у Львові оголосили результати архітектурного конкурсу на проєкт церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці. Її побудують на вулиці Пекарській, біля Університету ветеринарної медицини.