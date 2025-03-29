У Бучі з'явиться меморіал пам'яті жертв окупації: оголосили переможця архітектурного конкурсу
У Бучі оголосили переможця архітектурного конкурсу для створення Меморіального комплексу на території храму Святого апостола Андрія Первозванного, де під час окупації міста у братській могилі поховали 116 невинно вбитих людей.
Як повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук, меморіал покликаний зберегти пам’ять про події тих днів і жертв російських загарбників.
"Цей простір пам’яті розповідатиме про 33 дні окупації – не через цифри чи дати, а через форму, матеріал, тишу.
Головна споруда матиме перевернуту конструкцію – як символ перевернутого життя містян, які втратили все. А коридор, що занурюється під землю і повертається назад до світла, передає шлях, яким пройшли люди – від страху до надії", – пояснив мер.
Поряд з меморіалом буде штучна водойма, береги якої вкриють таблички з іменами загиблих. У кожній з них буде світло, яке "світитиме вночі, як пам’ять, що ніколи не згасає".
Раніше у Бучанській міській раді повідомляли, що отримали шість заявок на участь у конкурсі. Серед претендентів були архітектори з України та США.
Наразі тривають громадські обговорення проєкту. Влада закликає містян долучитися до процесу – поділитися думками та запропонувати ідеї.
Раніше у Львові оголосили результати архітектурного конкурсу на проєкт церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці. Її побудують на вулиці Пекарській, біля Університету ветеринарної медицини.