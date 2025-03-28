Мінветеранів: Поховання на Національному військовому кладовищі розпочнуть у травні

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати в травні 2025 року.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

"Ми маємо нарешті, на 12-му році війни, розпочати гідне, з необхідними почестями, поховання наших захисників і захисниць. Все зараз відбувається згідно з чинним законодавством. Ми плануємо розпочати перші поховання у травні цього року", – сказала вона.

Також міністерка наголосила, що Мінветеранів постійно перебуває на зв'язку з родинами загиблих, які регулярно відвідують кладовище.

Нагадаємо, обговорення створення НВМК для вшанування пам’яті загиблих захисників України почалися у 2022 році. Спершу побудувати його планували в урочищі "Лиса гора", однак це викликало спротив активістів та уряду.

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Потім розглядали заповідник "Биківнянські могили". Однак з’ясувалося, що на його території можуть бути старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Тоді уряд переніс будівництво НВМК до Гатненської громади, що поблизу Києва. Але місцеві почали протестувати через можливе забруднення ґрунтових вод і знищення лісу.

Проте проєкт Національного військового меморіального кладовища все ж пройшов державну експертизу.

У липні Мінветеранів повідомляло, що перші поховання на НВМК розпочнуться восени 2024 року. Однак цього не відбулося.

У січні 2025 року оприлюднили звернення до президента, прем'єр-міністра та міністерки у справах ветеранів щодо Національного військового меморіального кладовища. У ньому військовослужбовці, родичі загиблих військових, представники громадянського суспільства та медіаспільноти закликали владу провести відкритий конкурс на проєкт та будівництво головного військового меморіалу України.

Підписанти висловили незадоволення деякими етапами створення НВМК: "тендерами" на ескізний проєкт, вибором підрядника будівництва, а також призначенням головним архітектором НВМК Сергія Дербіна, який у 2015 році їздив до Москви.

10 лютого Національна спілка архітекторів України та Архітектурна палата НСАУ закликали провести відкритий конкурс на кращу проєктну пропозицію для будівництва Національного військового меморіального кладовища.