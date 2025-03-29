В історичній частині Львова збудують нову православну церкву: результати архітектурного конкурсу

У Львові оголосили результати архітектурного конкурсу на проєкт церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці. Її побудують на вулиці Пекарській, біля Університету ветеринарної медицини.

Це буде перша за 130 років нова православна церква в історичній частині Львова.

Як повідомили у департаменті архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради, переміг проєкт львівських архітекторів під керівництвом Андрія Лесюка. Його відібрали з-поміж 25 пропозицій.

"Журі зупинилося на проєкті, який не лише по-новому осмислює православні традиції, а й зберігає глибокий зв’язок із духовною та архітектурною спадщиною Афону. Цей вибір є символічним, оскільки храм буде присвячений іконі Пресвятої Богородиці Скоропослушниці, що була привезена до Львова з Афону.

Саме тому архітектурний образ храму відсилає до стилістики візантійських і грецьких храмів", – зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

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Серед 25 пропозицій обрали проєкт авторського колективу зі Львова під керівництвом Андрія Лесюка Фото департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

Дзвіниця буде розташована окремо, а під храмом облаштують додаткові приміщення – недільну школу, укриття, санвузли.

"Фасади та куполи запроєктовано з цегляної кладки з використанням технологій, що забезпечують довговічність конструкції та органічне поєднання з навколишнім середовищем. Натуральні матеріали роблять храм частиною природного ландшафту, а освітлення створює особливу атмосферу всередині святині", – описує проєкт архітектор Андрій Лесюк.

Композиція храму ґрунтується на візантійській спадщині, що проявляється у хрестоподібному плануванні та монолітному куполі Фото департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

За словами міського голови Львова Андрія Садового, ця церква буде першою в Україні, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу.

Будівництво парафія буде здійснювати за благодійні кошти після завершення війни. Разом зі спорудженням храму заплановане облаштування благоустрою скверу.

Раніше ми повідомляли, що ЮНЕСКО та уряд Японії допоможуть відновити один з храмів Києво-Печерської лаври.