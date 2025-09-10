У Греції скасували концерт російського піаніста Мацуєва, який підтримує Путіна

Афінський державний оркестр скасував концерт російського піаніста Дениса Мацуєва, який підтримує діяльність очільника Кремля Володимира Путіна й перебуває з ним в дружніх стосунках.

Про це повідомляє видання Euronews із посиланням на заяву Афінського державного оркестру.

Концерт музики Сергія Рахманінова був запланований на 21 листопада, втім колектив оркестру вирішив "скоригувати програму" й замінити Мацуєва на іншого соліста.

Також оркестр наголосив на тому, що вони протягом усього існування були "прихильниками цінностей відкритого діалогу та поваги":

"Афінський державний оркестр, відповідно до своєї інституційної ролі та давньої орієнтації на міжнародну співпрацю, інформує громадськість, що запланована участь піаніста Дениса Мацуєва в концерті 21 листопада в Афінській концертній залі не відбудеться".

За підтримку путінської політики й повномасштабного вторгнення зкорема, Денису Мацуєву заборонили виступати в Європі у 2022 році. Тоді швейцарський Фонд Сергія Рахманінова виключив Мацуєва зі своєї ради. А Латвія у березні 2022 року внесла його та ще 24 інших російських діячів культури у список персон нон-ґрата.

Російський піаніст Денис Мацуєв підтримує політику Путіна вже давно: у 2014 році він підписався під відкритим листом на підтримку анексії Криму. В кінці березня 2014-го росіянин мав виступити у Києві, в Національній опері України, однак його виступ скасували.

Після цього він неодноразово схвально відгукувався про політику Володимира Путіна та навіть входив до ініціативної групи з висунення його кандидатом в президенти 2018 року та робочої групи з підготовки поправок до Конституції РФ, яка "обнулила" всі президентські терміни Путіна.

Українці з тих часів закликають до бойкоту прихильника Путіна Мацуєва та скасування його концертів. Зокрема, у 2017 році у Вашингтоні активістка української діаспори Олекса Чопівська влаштувала протест проти виступу путіністів Валерія Ґерґієва та Дениса Мацуєва.