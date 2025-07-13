У Харкові через негоду знесло дах складу видавництва Vivat: що відомо про пошкодження

У Харкові через потужну негоду пошкоджень зазнав склад книжкового видавництва Vivat, частину даху якого зірвало поривами вітру.

Внаслідок цього відбулося затоплення – масштаби збитків підраховують.

Про це повідомила співвласниця та генеральна директорка видавництва Юлія Орлова.

"Чимало книжок затоплено, реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації – ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", – поділилася Орлова.

Гендиректорка додала, що через пошкодження на складі частина відправлень інтернет-замовлень та партій нових видань до партнерів затримають.

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"Будь ласка, поставтеся з розумінням, якщо ваша посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Нам треба додатковий час. Співробітники Vivat на зв’язку й оперативно надаватимуть інформацію.

І окрема подяка ‒ вам, нашим читачам. У час, коли реальність щодня випробовує нас на міцність, ви все одно обираєте українську книжку – підтримуєте авторів, видавців, книгарні. Це надихає не опускати рук навіть під зірваним дахом (в усіх сенсах цієї фрази)", – написала представниця Vivat.

Нагадаємо, через негоду на Харківщині 12 липня загинула 56-річна жінка – на неї впало дерево. Крім того, за схожих обставин постраждала семирічна дівчинка в обласному центрі.

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Також у Харкові через ураган обвалився дах приватного будинку – травми отримали троє людей.

Сильна злива, град та шквальні пориви вітру повалили електроопори та повалили дерева. До операції з ліквідації наслідків негоди залучили 171 працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій та 38 одиниць техніки.

Через знеструмлення та потужний вітер затрималися декілька поїздів "Укрзалізниці".