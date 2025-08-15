У Харкові стартував дводенний фестиваль електронної музики

У Харкові в Some People два триватиме фестиваль електронної музики

У Харкові розпочався дводенний фестиваль електронний музики. Заходи відбуваються у Центрі нової культури Some People. Фестиваль триватиме до 16 серпня.

На двох сценах виступить 12 представників локальної та європейської сцен. Фестиваль організували на честь другого дня народження Some People.

Хто приїде і що слухати:

15 серпня початок фесту о 17:00

Головну сцену фестивалю "Main Stage" відкриває D.Stenia. За нею виступатиме учасниця команди Closer і берлінського лейблу System Error – Travis or Alice. Хедлайнером сцени стане німецький саундпродюсер ISH. Його релізи виходили на лейблах Libertine Records, Small Moves, System Error, Griffé, Partisan. Серед його проєктів – виступи Kind des Geistes, де музикою та відеорядом керують сигнали мозку артиста.

На другій сцені "Backyard Stage" виступатимуть Alpha Centauri, один з перших резидентів Some People та Glück+Persona, засновник формацій Kobud і Utro Label.

16 серпня початок фесту о 14:00

На "Main Stage" зіграє продюсера Asket з харківського клубу "Живот". Після на сцену вийдуть засновники Some People – SAXR та формація TYSK, що презентує треки з нового EP. Закриватиме сцену сет львівського резидента Some People FAT8.

Другий день на "Backyard Stage" відкриватиме Dima Irzhik, після якого із вініловим сетом виступить Саша Жиляєв, a закриє сцену сет дигера Rudis.

Квитки на обидва дні фестивалю Some People можна придбати в інстаграмі Центру нової культури.

Some People — це формація, яка 10 років об’єднує людей, проєкти сучасної культури та креативних економік у Харкові та по всій Україні. Два роки тому вона відкрила центр нової культури.

Раніше Some People знаходився на вулиці Квітки-Основ’яненка разом з іншими їхніми проєктами – харківською хімчисткою Sneaker Mate, редакцією порталу rap. ua та кав’ярнею. Проте приміщення розбила російська ракета ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

Окрім того, що там проводять вечори електронної музики, там також можуть виступати різні творчі об’єднання Харкова. Зокрема, там проходять вистави незалежного альтернативного театру "Нафта".

Також цьогоріч центр нової культури "Some People" переміг у номінації "Ідея року. Локальна" від Jäger Music Awards.