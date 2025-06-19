У Харкові втретє не відбулося засідання суду щодо вбивства письменника Вакуленка

У Дзержинському райсуді Харкова перенесли слухання у справі про вбивство українського письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомляє УП. Культура із зали суду. Це вже третя за рік невдала спроба провести засідання.

Володимир Вакуленко зник у березні 2022 року, коли окупували село Капитолівка Ізюмського району, де він мешкав. Росіяни проводили обшуки вдома у письменника і двічі заарештовували його, і після другого арешту не відпустили.

Пізніше його тіло знайшли на місці масового поховання в Ізюмі. 28 листопада 2022 року ДНК-експертиза підтвердила, що тіло у могилі №319 в Ізюмському лісі, належало українському письменнику.

У вбивстві дитячого письменника звинувачують двох російських військових – Владислава Нескородьєва, Сергія Удоденка (позивні "Лев" та "Удод").

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Сьогодні, 19 червня 2025 року, оголосили перерву засідання через відсутність Анастасії Неонети, державної захисниці обвинуваченого Сергія Удоденка. Наразі вона на лікарняному. Наступну дату слухання оголосять згодом учасникам судового процесу.

Перше засідання у 2025 році мало відбутися 18 лютого. Однак тривало воно приблизно 3 хвилини. Тоді на слухання прийшли лише прокурор і кілька журналістів. Адвокатка Анастасія Неонета подала клопотання про відкладення судового засідання, бо перебувала у відпустці за сімейними обставинами. Татевік Акопян, захисниця обвинуваченого Владислава Нескородьєва, повідомила суд, що зайнята в іншому провадженні. Потерпілі в судове засідання також не з’явилися.

Слухання перенесли на 24 квітня, однак тоді його знову не вдалося провести через неявку захисників обвинувачених.

Слідство з'ясувало, ім'я ще одного військового, який був причетний до вбивства Вакуленка – Дмитро Катькалов. Підготовче засідання щодо нього відбулося 14 квітня 2025 року.

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет, перекладач, активіст, волонтер. Автор 13 книг і лауреат численних літературних премій.

Після деокупації Ізюмщини щоденник Вакуленка знайшла письменниця Вікторія Амеліна. Вона навідалася до батька Володимира, Володимира Вакуленка старшого, і віднайшла у його саду закопаний щоденник, який зараз перебуває на зберіганні у Харківському літературному музеї.

Видавництво Vivat видало щоденник Володимира Вакуленка під назвою "Я перетворююсь". За три тижні наклад у 1500 примірників розкупили, тому нині компанія випускає додаткові наклади.