У Харкові зводять монумент-ватру поруч з радянським "вічним вогнем". Містяни критикують

У Харкові завершують реконструкцію скверу біля "Вічного вогню". За версією міської ради, її проводять через зсув ґрунту внаслідок російських обстрілів.

Водночас разом з реконструкцією з’явилася нова інсталяція, яка перекриває вигляд на історичну забудову міста.

Про реконструкцію та нову інсталяцію в центрі міста Харківська міська рада повідомила 11 серпня. Лише після того, як 7 серпня харків'яни на власні очі змогли побачити нову інсталяцію.

Реконструкцію скверу планують закінчити до 23 серпня Олександр Тітов для УП.Культура

Біля радянського "вічного вогню", який встановили у 1950-х і який зазнав дуже побіжного впливу закону про декомунізацію, комунальники встановлюють ще один у вигляді штучної ватри. Кілька років радянський вогонь стоїть погашений.

У міськраді пояснили, що укріпили схил та збудували розвантажувальний майданчик, облаштували систему водовідведення, змонтували світильники і встановили штучне багаття та лавочки.

Для пояснення своїх дій вони залучили місцевого гіда Харкова Максима Розенфельда, який розповів, що саме це місце на Університетській гірці має особливе історичне значення. Саме тут у XVII сторіччі була побудована Харківська фортеця.

"За його словами, нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях, в яких мешкали вільні люди, для попередження про небезпеку", – переказують Розенфельда у міськраді.

Місцева влада почала вести комунікацію щодо реконструкції скверу лише після критики містян, краєзнавців та активістів-урбаністів.

У сквері змонтували світильники, встановили штучне багаття та лавочки Олександр Тітов для УП.Культура

Роботи розкритикували харківський краєзнавець Андрій Парамонов та архітекторка та волонтерка Ольга Клейтман.

Андрій Парамонов говорить про те, що ділянка, на якій проводиться реконструкція – історичне місце. Якщо був зсув ґрунту, то мали б залучити археологів для вивчення території перед будівельними роботами.

Щодо нової інсталяції, яку встановили в сквері, Парамонов зазначає, що ніякі вогні у фортеці Харкова не запалювали:

"Повне незнання історії, щодо фортеці Харкова! Ніяких сигнальних вогнищ у фортецях Білгородської лінії не існувало, в теплу пору року навіть піч затопити було неможна – так боялись пожежі. Для подання сигналу на Нікольській башті була вестова гармата, та вістовий дзвін, а для донесень у фортеці на лінії відправлялись служити люди".

Пам'ятник Героям, які поклали голову за незалежність та свободу України. При будівництві він був присвячений борцям Жовтневої революції, але 2015 року активісти Майдану перефарбували пам'ятник у кольори прапору України та демонтували радянську меморіальну дошку, замінивши її новою Олександр Тітов для УП.Культура

Ольга Клейтман у коментарі "KHARKIV Today" сказала, що ідея штучного багаття для історичного ареалу Харкова не підходить.

"Оця безкінечна провінційність – постійно використовувати вторинні рішення. Для кожної місцевості є свої завдання. Якщо на березі океану це доречно, то тут через цю "пірамідку" ми не можемо нормально оглядати вид на Харків, найкращий, який залишився. Крім того, вони зробили річ, яка буде вічно тягнути з нас гроші. Навіть маленький "вічний вогонь" витрачає дуже багато газу", – пояснила Ольга Клейтман.

Архітекторка зазначила, що ветеранські об'єднання неодноразово зверталися до міськради з пропозиціями влаштувати Алею Слави на пам'ять про загиблих на російсько-українській війні саме біля цього скверу. Проте на думку Клейтман, після спорудження нової інсталяції, локацію вже неможливо буде використати для меморіалізації.

На задньому плані біля пам'ятника видно нову інсталяцію – штучне багаття Олександр Тітов для УП.Культура

Роботи х реконструкції почалися ще у травні 2025 року. Утім, за даними харківського медіа "KHARKIV Today", реконструкція проводиться без узгодження з громадою, обговорень та громадських слухань. Про те, що щось відбувається у центрі містяни дізналися від харківського громадського діяча та урбаніста Павла Храмова, який оприлюднив проєкт реконструкції.

"Kharkiv Today" стверджує, що комунальне підприємство "Харківзеленбуд" оголосило про торги на капітальний ремонт і реставрацію скверу лише 6 червня – у розпал робіт. Проєкт реконструкції коштує півтора мільйона гривень і сплачується з бюджету Харкова.

Нова інсталяція "Вічного вогню" у сквері на Університетській гірці в Харкові Харківська міська рада

Після цього Харківська міська рада 20 червня опублікувала заяву, що біля "Вічного вогню" тривають невідкладні ремонтні роботи через зсув ґрунту, однак у повідомленні жодного слова про нову інсталяцію.

"Якби ми не вжили термінових заходів, це могло б призвести до трагедії: внизу розташовані вулиця Клочківська та узвіз, і є реальна загроза для життя людей", – пояснював заступник міського голови, директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий.

Відкриття нової інсталяції заплановано на 23 серпня, День Харкова.

Харківська міська рада не вперше готує рішення без громадських обговорень прикриваючись тим, що в Україні діє воєнний стан. Зокрема, так було з вибором нового головного архітектора Харкова.

Попри те, що харківські активісти написали маніфест до місцевої влади щодо необхідності відкритого конкурсу на посаду головного архітектора. Міська влада все одно ухвалила рішення без відкритого конкурсу та без врахування маніфесту.