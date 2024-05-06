Покоління Z проти еротики. У кіно стало на 40% менше сексуальних сцен

Індекс сексуального контенту в найкасовіших фільмах від 2000 року

Починаючи від 2000 року на екранах зменшилась кількість сцен сексу. В порівнянні з 2023, у голлівудському кіно почали показувати на 40 % менше еротики.

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Про це повідомляє The Economist, посилаючись на дослідження кінопродюсера та аналітика Стівена Фолловза.

Дослідник проаналізував 250 найкасовіших фільмів, які виходили у світовий прокат від початку століття і до сьогодні. Він помітив, що скорочення кількості сексуальних сцен ніяк не вплинуло на інші "заборонені теми": насильство, наркотики і лайку. Водночас жодна з цих категорій не знижувалась так стрімко, як секс в кіно.

Індекс неприйнятного вмісту у найкасовіших фільмах від 2000 року. (Синій — сцени насильства; жовтий — наркотики, червоний — постільні сцени; зелений — лайка).

Кінематографісти почали створювати стрічки, в яких зовсім не використовують сексуальних сцен, найбільше ця тенденція помітна в трилерах та бойовиках. Хоча, як зазначає Фолловз, перекіс між статтю глядачів зовсім невеликий і не сильно впливає на отримані цифри.

Кількість найкасовіших фільмів з 2000-го до 2023 року без будь-якого сексуального вмісту

У висновку дослідник зазначив, що однією з можливих причин є зміна смаків та віку аудиторії. Глядачі перестали цікавитись еротикою й через те, що вона стала доступнішою у відкритих джерелах.

"Сучасна аудиторія, особливо молодь, як-от покоління Z, може бути менш зацікавлена у відвертому зображенні сексуальності. Натомість зростає перевага контенту, який або взагалі уникає сексуальних тем, або висвітлює їх більш тонко", – розповідає дослідник.

Натомість дієвці кіно починають створювати фільми, підлаштовуючись під культурні тенденції багатьох регіонів. Більшість з режисерів та продюсерів намагаються переходити на глобальний ринок, проте у різних країнах соціальні рухи та рівень цензури можуть відрізнятися.

Ще однією причиною він називає "застарілі стереотипи". Якщо раніше сексуальні сцени зображували через "чоловічий погляд" та могли об’єктивувати людське тіло та сексуальність, то сучасні фільми намагаються уникнути таких трактувань і шукають інші способи зобразити близькість.