Презентації книг військових, майстеркласи та квіти. У Києві відбувається "Книжкова країна"

У четвер, 24 квітня, попри нічний масований обстріл Києва, на ВДНГ розпочався третій книжковий фестиваль "Книжкова країна". Цього сезону він присвячений "весні, квітам та книжкам".

Для книжкових подій залучили 7 павільйонів Виставкового центру, облаштували шатра майстеркласів і традиційні ятки з книжками від видавництв та книгарень. Загалом участь у фестивалі беруть 72 видавництва, 9 книгарень, 10 освітніх просторів та 16 благодійних і громадських ініціатив.

Організатори також сконструювали фотозони з гігантськими квітами, контактні квіткові інсталяції та фотодзеркала з квітковим оздобленням.

Цьогоріч фестиваль присвячений весняному цвітінню, тому на різних локаціях можна побачити багато квітів пресслужба фестивалю

У програмі весняної "Книжкової країни" заплановано понад 300 подій: презентації книжок, зустрічі з авторами, майстеркласи, дискусії, відкриті засідання книжкових клубів та премія книжкових блогерів.

РЕКЛАМА:

Олександр Хоменко натякає, що потрібно читати Шевельова. Можливо, саме про нього буде наступний мюзикл МУР? пресслужба фестивалю

Цьогоріч розширюють програму військового павільйону #Фронтмени. У програмі запланували не лише книжкові презентації та зустрічі з авторами, а й окремий напрям комбатантської поезії, театральні вистави й кластер сучасної драматургії. Всередині облаштована тематична вітрина воєнної літератури та проходитимуть читання з ветеранами.

За книжками різних видавництв шикуються черги пресслужба фестивалю

Зокрема, у Павільйоні №4, де проводять тематичні події програми #Фронтмени, можна відвідати:

25.04, Зала 1, 18:00 - презентація книжки ветеранки Аліни Сарнацької "Хто любов та мужність поєднав. ЛҐБТІК+ ветерани в російсько-українській війні"

25.04, Зала 1, 19:30 - Вистава мілітарі-стендап "Ненароджений для війни" Євгена Авдєєнко та режисера Анатолія Нєйолова.

26.04, Зала 1, 14:00 - Читання Марафон мілітарної поезії ФРОНТМЕНИ нон-стоп (триватиме протягом всього дня).

Військовим на фронті можна "задонатити" улюблені книжки. пресслужба фестивалю

В інших павільйонах також запланували насичену програму.

25.04, Павільйон №1, 16:00 - Дискусія Образ дитини з інвалідністю в українській літературі

Для дітей та підлітків традиційно підготували окрему програму і активності разом з родинами пресслужба фестивалю

25.04, Павільйон №4, 17:00 - Презентація "Пам'ять як дія: нова меморіальна культура в Україні». Як ми вшановуємо тих, кого не можна забути"

Біля головного фонтану ВДНГ розташовуються ятки видавництв пресслужба фестивалю

26.04, Шатра майтеркласів з 11:00 - Каліграфічний підпис книг, розпис екошоперів, шовкодрук та інші активності.

Доповнити колекцію можна будь-якими книжками. Пізніше ящик книжок відправиться військовим пресслужба фестивалю

26.04, Павільйон №1, 13:00 Презентація нового роману Ґеоргі Ґосподінова "Природний роман".

Серед гостей фестивалю видавці, автори, книгарі, читачі і навіть песики пресслужба фестивалю

Повну програму подій шукайте на сайті фестивалю.

Програма фестивалю налічцє понад 300 подій пресслужба фестивалю

Можливо, вам навіть вдасться побачити наживо свого улюбленого письменника або письменницю. Книжкова країна проводитиме автографсесії Романа Голубовського, Анастасії Левкової, Наталії Матолінець, Віталія Запеки, Ростислава Семківа, Тамари Горіха Зерня та багатьох інших.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !