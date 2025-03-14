Андрія Білоуса, якого звинувачують в домаганнях, повернули на посаду директора Молодого театру

Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, відновили на посаді директора-художнього керівника Молодого театру. Раніше поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо нього за статтею "сексуальне насильство" та почала слідство.

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Як повідомили УП.Культура працівники Молодого театру, відновлення Білоуса на посаді сталось на зборах трупи. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

"Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. В цих висновках, комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити", – розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Працівниця також додала, що зібрання тривало лише 15 хвилин, після чого присутні просто покинули залу:

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, що так.

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Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає".

Також вона додала, що у вівторок Сергій Аджияк додатково спілкуватиметься з комісією з перевірки інформації, для того щоб там пояснили, чому "радять відсторонити" Білоуса.

УП.Культура цього тижня звернулась до Департаменту культури КМДА, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а також ректорки Київського національного університету імені Карпенка-Карого з проханням повідомити, як просуваються результати перевірок діяльності Білоуса після звинувачень студенток і працівників Театру. Наразі редакція очікує офіційної відповіді щодо завершення слідства.

Як повідомляють журналісти hromadske, Білоус сам заявив про це редакції. Інформацію про його повернення підтвердили і працівники Молодого театру.

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури [КМДА] немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", – наголосив Білоус. Він додав, що 10 лютого він з власної ініціативи подав заяву на відсторонення від виконання обовʼязків на місяць, щоб "уникнути різноманітних спекуляцій".

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру. 13 березня 2025 був останній день відсторонення, втім жодних деталей про закриття справи станом на наступний день не публікували.

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З чого почався скандал

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався на початку року – 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

"Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство", – написав Білоус. Водночас він не уточнив, з якою заявою звернувся до поліції.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стріни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення. В ньому вона назначила директора Департаменту культури КМДА Сергія Анджияка створити так звану комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Реакція Міністерства культури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповіді на попередній запит УП.Культура відмовилося коментувати, яких заходів планує вживати для запобігання насиллю, домаганням, харасменту в національних театрах та мистецьких вишах.

У відповіді заступниці міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасії Бондар йдеться, що "керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти".

У відомстві повідомили, що у червні 2024 року затвердили і відправили до закладів культури методичні рекомендації з питань безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління МКСК. При цьому у відповіді на запит не було пояснення, як саме Мінкульт контролює дотримання цих рекомендацій.

На питання, чи планує міністерство перевірки в Молодому театрі, співробітники якого заявили про неприйнятну поведінку з боку керівництва, у відомстві повідомили, що "театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний молодий театр" не належать до сфери управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій України".

Реакція театральної спільноти

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака. 3 лютого Юрія Висоцького тимчасово відсторонили від роботи у виші.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора вишу Михайла Поплавського.

Також догану отримала працівниця університету Карпенка-Карого Наталія Корольова, яка раніше виправдовувала Андрія Білоуса та стверджувала, що студентки провокують чоловіків на домагання своїм відвертим вбранням, отримала догану.

Раніше студенти вишу звернули увагу на коментарі Корольової у Facebook, у яких та стверджувала, що студентки занадто вільні, "намагаються звабити викладачів відвертим одягом", "дозволяють собі приходити з таким декольте і майже в одних трусах" буцімто для того, щоб "привертати увагу публічних людей".

Понад два десятки українських театрів висловилися на підтримку жертв сексуального насильства й харасменту після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого. Першим державним театром, що підтримав ініціативну групу зі збору свідчень протиправних дій, став Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала студентів, які зазнали чи зазнають сексуальних домагань, не боятися повідомляти про такі випадки, а також висловилася про необхідність напрацювання законодавства щодо захисту студентів від булінгу.

Також на підтримку усіх постраждалих від психологічного чи сексуального насилля в культурних інституціях виступила Коаліція дієвців культури та заявила про неприпустимість будь-яких форм сексуального чи психологічного насилля чи дискримінації в галузі. Також там назвали реакцію Департаменту культури КМДА некомпетентною.